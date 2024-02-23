TPAO Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu atandı - Son Dakika
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Ekonomi

TPAO Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu atandı

TPAO Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Ahmet Türkoğlu TPAO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine getirildi. Türkoğlu, daha önce vekaleten bu görevleri yürütmekteydi.

23.02.2024 09:00
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerine Ahmet Türkoğlu atandı.

Konuya ilişkin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Türkoğlu atandı.

Ahmet Türkoğlu'nun, 5 Şubat'ta TPAO'nun X hesabından yapılan paylaşımda genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerine vekaleten atandığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Kamu, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

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