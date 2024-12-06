TR83 Bölgesi Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi İçin Saha Ziyaretleri Başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

TR83 Bölgesi Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi İçin Saha Ziyaretleri Başlatıldı

TR83 Bölgesi Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi İçin Saha Ziyaretleri Başlatıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen çalışmalarla, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerindeki girişimcilik ekosisteminin güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanlar belirlenecek. Kamu kurumları ve STK'larla yapılan toplantılarda çeşitli proje önerileri ve destek hizmetleri değerlendirildi.

06.12.2024 16:18  Güncelleme: 16:23
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen "TR83 Bölgesi Girişimcilik Ekosisteminin

Geliştirilmesi Yol Haritası" çalışmaları, Tokat'ta başlatılan saha ziyaretleriyle ivme kazandı.

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ı (TR83 Bölgesi) kapsayan bu çalışma, bölge ekosistemindeki aktörlerin görev ve sorumluluklarının, yetkinliklerinin, gelişime açık yönlerinin, ekosisteme katkı düzeylerinin ve iş birliği kapasitesinin ortaya konulmasını ve ekosistemin bütüncül bir anlayışla geliştirilmesi için gerekli strateji, politika, proje ve faaliyetlerin belirlenmesini hedefliyor.

Kurumlarla ilk temas

Ajans uzmanları, Tokat'ta 4-5 Aralık tarihlerinde yaptığı saha ziyaretlerinde, girişimcilik ekosistemine yön veren kamu kurumları ve STK'larla bir araya geldi. Tokat Belediyesi, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Teknokent ve TTO, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB ve Merkez OSB ile gerçekleştirilen toplantılarda ekosistemin mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri ile proje önerileri değerlendirildi. Kurumların girişimcilik ekosistemine sunduğu danışmanlık, mentorluk, proje geliştirme, eğitim, kuluçka hizmetleri, patent ve marka tescili, yatırım destekleri gibi hizmetler ele alındı. Ayrıca, girişimcilere sağlanan mali ve teknik desteklerin hangi sektörlerde ve bölgelerde yoğunlaştığı değerlendirildi. Görüşmelerde, fırsat ve tehditler ile ekosistemin gelişimini engelleyen temel sorunlar tartışıldı ve girişimciliğin desteklenmesi için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler ile bu faaliyetlerin hangi kurumlar tarafından yürütülmesi gerektiğine dair öneriler alındı. Ziyaretlerden elde edilen bilgiler, TR83 Bölgesi girişimcilik ekosistemine yönelik somut öneriler geliştirilmesinde ve paydaşlarla düzenlenecek çalıştaylarda ayrıntılı olarak değerlendirilecek.

TR83 girişimcilik ekosistemi için büyük fırsat

Tokat'ta başlayan saha çalışmaları, Amasya, Çorum ve Samsun illerinde devam edecek. Bölgedeki kamu otoriteleri, STK'lar ve diğer paydaşların katkıları, girişimcilere sunulan destek ve hizmetlerin iyileştirilmesinde kilit rol oynayacak. Bu yol haritası çalışması, TR83 Bölgesi'ndeki girişimcilik ekosistemini daha yenilikçi, iş birlikçi ve sürdürülebilir hale getirmek için önemli bir fırsat sunuyor. OKA'nın liderliğinde yürütülen proje, sadece bölgeye değil, ülke genelindeki girişimcilik ekosistemine de örnek olacak bir model oluşturmayı hedefliyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, Samsun, Amasya, Ajans, Çorum, tokat, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TR83 Bölgesi Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi İçin Saha Ziyaretleri Başlatıldı - Son Dakika

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