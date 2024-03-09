Trabzon\'a Yeni Havalimanı Projesi Devam Ediyor

Trabzon'a yapılması planlanan yeni havalimanının proje çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Son yıllarda Körfez ülkelerinden bölgeye olan turist ilgisi nedeniyle özellikle yaz aylarında büyük yoğunluk yaşanan Trabzon Havalimanı mevcut haliyle ihtiyaçlara cevap verememeye başlayınca havalimanında geçtiğimiz yıl Eylül ayında modernizasyon çalışmaları başlatıldı. 2023 yılında iç ve dış hatlarda toplam 3 milyon 499 bin 592 yolcuya hizmet veren Trabzon Havalimanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan modernizasyon çalışmaları kapsamında yapımına başlanılan 3 bin 77 metrekarelik yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve 860 metrekarelik CIP yolcu binasının inşaatları sürüyor. Millet Bahçesine dönüştürülen Atatürk Havalimanı'nda bulunan yolcu köprülerinden (körükler) 2 tanesi de Trabzon Havalimanı'na getirilerek gelen ve giden yolcu bölümüne entegrasyonu sağlanıyor.
Tüm bu modernizasyon çalışmaları sürerken, yeni Trabzon Havalimanı için de proje çalışmaları devam ediyor. 3 milyon metrekarelik dolgu alan üzerine kurulu olacak yeni havalimanında 3 bin 240 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist inşa edilecek, böylece geniş gövdeli uçaklar da havalimanına inebilecek. Yapılacak 70 bin metrekarelik terminal binasında ise yılda 15 milyon yolcu ağırlanabilecek. Projenin kısa sürede tamamlanıp ihale aşamasına geçilmesi planlanıyor. - TRABZON
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Hazır yemek sektörü, yerel seçim çalışmalarının etkisiyle ramazan ayında büyüme tahmin ediyor. Siyasi partilerin iftar programları ve benzeri etkinlikler nedeniyle sektörde hareketlilik bekleniyor. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, ramazan ayında iftar saatlerinde artış olmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, sektörde üç farklı yemek servisi yapıldığını ve ramazan boyunca 80 milyar lira artış öngördüklerini söyledi. Bozdağ, tüketicilere de 'ramazan kondu' uyarısında bulunarak, belediyelerin denetim yapması ve endüstriyel yemek sektöründeki firmaları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.
Tunceli'de İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan bir proje kapsamında kurulan tesiste çalışan 11 kadın, kurutulmuş meyve ve sebzeleri üreterek satış yaparak gelir elde ediyor. Kadınlar, meyveleri yıkayıp dilimleyerek fırında kurutuyor ve doğal haliyle paketleyerek satışa sunuyor. Ayrıca, tesiste istiridye mantarı da yetiştiriliyor. Kadınlar, üretim tesisinde satış yapmanın yanı sıra ilerleyen dönemlerde satış noktaları belirlemeyi hedefliyor. Proje sayesinde kadınların istihdam imkanı bulduğu ve aile ekonomisine katkı sağladığı belirtiliyor.
Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. BIST 100 endeksi yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamlandı. Koza Altın İşletmeleri en çok prim yapan hisse oldu. Altın ve doların fiyatları da yükseldi.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kurulan Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde yemek, turşu, mantı, erişte ve salça üreten kadınlar, aile bütçesine katkı sağlıyor. Kooperatifte çalışan kadınlar, yaz dönemindeki üretimlerinin yanı sıra kışın da bazı kurumlar ve öğrenci yurdunun yemeklerini yapıyor. Kadınlar, elde ettikleri gelirle aile bütçesine destek oluyor. Kooperatif Başkanı Suna Yalçın, kadının elinin değdiği her yerin çiçek gibi güzelleştiğini belirtti. Kooperatif, çevredeki köylerden ürün alarak satış yapıyor ve aynı zamanda restoran olarak da hizmet veriyor.
İstanbul'da tekstil işi yapan Sivaslı Mustafa Demirtaş ve Muşlu Sedat Demir, Muş'ta kurdukları üç tekstil fabrikasıyla 460 gence istihdam sağlayarak kent ekonomisine katkıda bulunuyor. Fabrikalarda üretilen çocuk giyim ürünleri İstanbul'a, yurt dışına ve iç piyasaya gönderiliyor. Gençlerin istihdam edilmesi için bölgede çok sayıda tekstil fabrikası kurulduğunu belirten işletme müdürü Adnan Elçin, fabrikaların kent ekonomisine yılda ortalama 100 milyon lira katkı sağladığını ifade etti. Girişimcilerden Sedat Demir ise yatırımlarını memleketine öncelik vererek gerçekleştirdiklerini ve yeni bir fabrika inşa ettiklerini söyledi. Çalışanlardan Gülsüm Akçil ise fabrikada çalışmanın kendisine özgüven kazandırdığını ve hayallerini gerçekleştirme imkanı sağladığını belirtti.
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