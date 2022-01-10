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Trabzon Büyükşehir'den memurlara yüzde 120 denge zammı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir'den memurlara yüzde 120 denge zammı

10.01.2022 13:59
Trabzon Büyükşehir'den memurlara yüzde 120 denge zammı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, memurların yararlandığı Sosyal Denge Sözleşmesi'ne yüzde 120 oranında zam yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, memurların yararlandığı Sosyal Denge Sözleşmesi'ne yüzde 120 oranında zam yaptı.

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, memurların Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı. Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ bünyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli personelin maaşlarına tavan ücret üzerinden iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi'nde yüzde 120'lik orana imza atarak, her zaman çalışanın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. İmza törenine Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman, Genel Sekreter Ahmet Adanur, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve BEM-BİR-SEN yöneticileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını sonuna kadar zorlayarak memurlarımızı da mutlu edecek bir sosyal denge tazminatı oranına karar verdik. Beraber değerlendirdik, beraber istişare ettik ve bu sene toplu iş sözleşmesinde maksimum sınır olan yüzde 120 üzerinde mutabık kaldık. Yani biz Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah 2022-2023 yılında memur arkadaşlarımıza sosyal denge tazminatı olarak yüzde 120 üzerinden inşallah tazminatlarını ödeyeceğiz. Biz bu manada mutluyuz. Memurlarımıza verirken, veren el alan elden daima iyidir anlayışıyla hareket ediyoruz. Memurlarımızın mutluluğunun, refahının otomatik olarak işe de yansıdığını biliyoruz. Bunun da örneklerini geçtiğimiz 2-3 yıl içinde Trabzon Büyükşehir Belediyesindeki hizmet kalitesinin artışında gördük. Bu manada bu seneden itibaren yapacağımız ücret iyileştirmesi veya sosyal denge tazminatı ödemesinin memurlarımızın mutluluğuna katkı yapacağını, ailesiyle, çocuklarıyla birlikte daha mutlu olan personelimizin de çalışırken çok daha kaliteli bir şekilde hizmet vereceğini görüyoruz, biliyoruz ve buna inanıyoruz. Bütün personelimize bu yeni sözleşme hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu ise "Bugün Trabzon Büyükşehir Belediyesinde ve TİSKİ'de çalışan kamu görevlileri arkadaşlarımız için çok hayırlı bir gün. 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak olan sosyal denge sözleşmesini Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ile akdediyoruz. Sosyal Denge Sözleşmesi, 6. Dönem toplu sözleşmede tavan oran yüzde 120 olarak belirlenmiştir. Burada da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte çalışma arkadaşlarını, kamu görevlilerini kendisi gibi düşünerek onların ailelerine nasıl bir katkı yaparız düşüncesiyle bu sosyal denge sözleşmesini toplu sözleşmede olduğu gibi tavan orandan yapmıştır. Birlikte bunları görüştük ve kendisi bu konuda 'çalışanlarımızı maksimum oranda destekleyeceğiz' dedi. Ben bu konuda kendisine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ'de çalışan kamu görevlileri adına ve BEM-BİR-SEN olarak teşekkür ediyorum. Sayın Başkan Trabzon Büyükşehir Belediyesinde çalışan ve Trabzon'a hizmet eden memurlarımızın marifetine iltifat göstermiştir. Bu imzaladığımız sözleşme de bir marifettir. Ben bütün çalışma arkadaşlarımızın daha verimli çalışarak Trabzon'a, Trabzonlulara Türkiyemize hizmet vereceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu. - TRABZON

Trabzon Büyükşehir'den memurlara yüzde 120 denge zammı

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Büyükşehir Belediyesi, Murat Zorluoğlu, Trabzon, Memur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trabzon Büyükşehir'den memurlara yüzde 120 denge zammı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir'den memurlara yüzde 120 denge zammı - Son Dakika
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