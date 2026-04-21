Trabzon'da "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 2026" açıldı

21.04.2026 14:51
Trabzon'da, "Gençliğin Üretim Çağı" temasıyla organize edilen "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 2026"nın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Tahir Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, gençlik güçlü olduğu sürece ülkelerin ayakta kalabildiğini söyledi.

Bunun olabilmesi için de güçlü bir devlete ve lidere ihtiyaç olduğunu belirten Şahin, güçlü Türkiye'nin güçlü bir lidere sahip olduğunu ifade etti.

Vali Şahin, gençlerin hayatı daha çabuk tanımaları ve daha çok gayret etmelerinin önemini anlamaları açısından fuarın verimli olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem ise Trabzon'un lojistik imkanları, ticaret geleneği, gelişen hizmet yapısı, üniversite altyapısı, çevre illerle kurduğu güçlü bağlar sayesinde yalnızca Doğu Karadeniz'in değil, ülkenin istihdam ve kalkınma hedefleri açısından da stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Ertem, bu yönüyle Trabzon'un üretimle, istihdamla ve kariyer fırsatlarıyla buluşması açısından son derece kıymetli bir merkez olduğunun altını çizdi.

Ertem, 2012'den Mart 2026'ya kadar İŞKUR'un aktif iş gücü hizmetleri kapsamında 1,3 milyon kişinin mesleki eğitim kurslarından yararlandığına işaret ederek, "Katılımcıların yüzde 38'i yeni işe başlamıştır." dedi.

Aynı dönemde 2,6 milyon kişinin işbaşı eğitim programlarından faydalandığına dikkati çeken Ertem, şunları kaydetti:

"Bu programdan faydalananların yüzde 51'i yine gençlerimizden oluşmuştur. Bu tablo, gençlerimizi beceriyle, üretimle ve istihdamla daha güçlü bir biçimde buluşturmanın önemini açıkça göstermektedir. 2002'den 2026 mart ayı sonuna kadar İŞKUR aracılığıyla 16 milyon 31 bin kişi özel sektörde olmak üzere toplam 16 milyon 802 bin kişi işe yerleştirilmiş ve buna da İŞKUR aracılık etmiştir. İşe yerleşenlerin 5,5 milyonu gençtir."

Ertem, sayısal hedeflerin sadece göstergeden ibaret olduğunu belirterek, "Asıl başarı bir gencimizin kendi yeteneğine uygun, sosyal güvencesi tam ve katma değer üretebileceği bir işte huzurla çalışmasıdır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de toplumların üretimi kadar güçlü olduğunu vurgulayarak, "Bu çağın en büyük potansiyeli ise gençlerimizin bilgi ve birikimidir. Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Bu nedenle üretimin çağını, çağın üretimiyle birlikte değerlendirmek zorundayız. Bu iş gençlerin işi." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ise bu yıl 12 ilde bölgesel ölçekte düzenlenecek kariyer fuarlarının temel amacının, gençlerle iş dünyasını bir araya getirmek olduğunu söyledi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 2026'nın bir organizasyon olmanın ötesinde, bölgenin insan kaynağına duyulan güvenin, ortak akla verilen değerin ve geleceğe kurulan köprünün adı olduğunu belirtti.

KTÜ Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kalaycı'nın da konuşma yaptığı fuarın açılışı, protokol üyelerince kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Vali Şahin ve beraberindekiler, Türkiye İş Kurumu ve KTÜ işbirliğinde 5'incisi düzenlenen fuarda yer alan kamu kurumları ile özel sektörde faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlara ait stantları inceledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Çoruh, Trabzon, Avrasya, Bayburt, Giresun ile Gümüşhane üniversitelerinin de destek verdiği fuar yarın sona erecek.

