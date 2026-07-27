Trabzon'da Fındık Hasat Tarihleri Belirlendi
Trabzon'da fındık hasat tarihleri, rakıma göre 8, 15 ve 24 Ağustos 2026 olarak belirlendi.
Trabzon'da Fındık Hasat Tarihi Belirleme Komisyonu tarafından fındık hasat tarihleri belirlendi.
Komisyonun aldığı karara göre, Trabzon'un sahil kesiminde (0-250 metre arası rakım) 8 Ağustos 2026; orta kesiminde (251-500 metre arası rakım) 15 Ağustos 2026 ve yüksek kesiminde (500 metre ve üzeri rakım) 24 Ağustos 2026 tarihlerinde fındık hasadının yapılması kararlaştırıldı.
Kaynak: İHA
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