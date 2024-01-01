Trabzon\'da Hamsi Fiyatları Yükseliyor

Trabzon'da, son günlerde mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarına bağlı fiyatı yükselen hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında 2024'ün ilk gününde, istavrit ve hamsinin kilogramı 50 ve 75, somonun 150, mezgidin 80, çupra ve levreğin ise 200 liradan alıcılarını bekliyor.

Trabzon Balık Pazarı'nda satış yapan Gökmen Aydın, AA muhabirine, yeni yılın ilk gününde fiyatların uygun olmasıyla insanların balığa ilgi göstermesini beklediklerini söyledi.

Fiyatların normal olduğunu belirten Aydın, "İnşallah bundan sonra da insanlarımız ucuz balık yemeye devam ederler. Balık, tavuktan kırmızı ete kadar en ucuzu. Gıda maddeleri içerisinde bile en ucuzu diyebiliriz." dedi.

Aydın, mevsime göre balık çeşitliliğinin de fazla olduğunu ifade ederek, bu haftadan sonra havaların soğumasıyla özellikle hamsinin bol avlanmasını beklediklerini kaydetti.

Turgay Memiş ise geçmiş yıllara göre daha iyi bir sezon yaşadıklarına işaret ederek, "Trabzon'un öz simgesi hamsi ile istavrit 50 lira. Balık çeşitliliğimiz fazla. Sargan, mezgit, çupra, levrek, alabalık ve somonu günlük taze şekilde satıyoruz. Avcılıkta 1,5 ay gibi bir zaman kaldı. O zamana kadar da bol miktarda balık çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.