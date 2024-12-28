Trabzon'da Sağlık Turizmi Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'da Sağlık Turizmi Toplantısı

Trabzon\'da Sağlık Turizmi Toplantısı

Trabzon'da sağlık turizmi projesi için değerlendirme toplantısı yapıldı, gelecek planları belirlendi.

28.12.2024 15:49
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Trabzon'da, Sağlık Turizmi Projesi Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı'nın HİSER projeleri çerçevesinde desteklenen Trabzon Sağlık Turizmi Projesi'nin değerlendirme toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Yavuz Çakıroğlu, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Meclis Katip Üyesi ve Sağlık Turizmi Proje Sorumlusu Mehmet Üçüncüoğlu, kentte sağlık turizmi yetki belgesiyle faaliyet gösteren hastane, sağlık kuruluşu ve turizm acentesi yetkilileri katıldı.

Proje kapsamındaki çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, 2025'de gerçekleştirilecek faaliyetler planlandı.

Hedef pazarlarda yapılabilecek reklam ve tanıtım çalışmaları, Sağlık Turizmi Yetki Belgesi olan kuruluşların üye olabileceği dernek kurulması, bölge illerini de kapsayacak yeni bir sağlık turizmi projesi çalışması ile 10-12 Nisan'da Trabzon'da yapılması planlanan Sağlık Çalıştayı'na ilişkin konular ele alındı.

Açıklamada, TTSO Başkanı Çelebi'nin şu değerlendirmesine yer verildi:

"16-20 Ocak tarihleri arasında Tiflis'teki sağlık sektörü temsilcilerinden oluşan heyet Trabzon'a gelecek, buradaki kuruluşlarla ikili iş görüşmeleri yapacak. Tiflis'e daha yoğun çalışılması gerekiyor. Özellikle tıp fakültemizin yurt dışında etkin tanıtım yapmasını sağlamalıyız. Öncelikli hedef pazarlarımız olan Gürcistan ve Azerbaycan'da çalışmalarımız sürüyor. Tiflis bölgesine yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Suudi Arabistan ve Almanya da bundan sonraki hedef pazarlarımız arasında. Umman da iyi bir pazar olabilir. Soçi'ye planlanan gemi seferleri başladığında oranın da önemli bir pazar olabileceğini değerlendiriyoruz. İnsanların aklına 'Trabzon bir sağlık merkezidir, tedavi için gönül rahatlığıyla gidebilirim' algısını yerleştirmemiz gerek. Direkt uçuşların olduğu her yer hedef pazarımızdır. Ayrıca sektörden gelen her türlü öneriye de açığız."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, trabzon, Ekonomi, Sağlık, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Sağlık Turizmi Toplantısı - Son Dakika

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