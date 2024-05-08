Trabzon'da Salyangoz Çiftliği Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'da Salyangoz Çiftliği Kuruldu

Trabzon\'da Salyangoz Çiftliği Kuruldu

Trabzon'da bulunan Ülkü Koçoğlu, Bulgaristan'dan getirttiği anaç ve yavru salyangozlarla 6 dönüm arazide çiftlik kurarak üretime başladı. Koçoğlu, helix aspersa maxima türündeki kara salyangozunun üretim ve pazarlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Salyangoz yetiştiriciliğiyle ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve kadınlara yeni iş imkanları sunmayı hedefleyen Koçoğlu, sıfır atık prensibiyle çalışan çiftliğinde organik salyangoz üretimi yapıyor. Ayrıca, kendi kozmetik markalarını oluşturarak organik salyalarla kremler üretmeyi planlıyor. İhracata yönelik hazırlıklarını tamamlayan Koçoğlu, salyangoz üretimini artırarak ülkeye döviz girdisi sağlamayı hedefliyor.

08.05.2024 12:50
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Trabzon'da, Bulgaristan'dan getirttiği anaç ve yavru salyangozlarla 6 dönüm arazide çiftlik kuran Ülkü Koçoğlu, üretime başladı.

Trabzon'u salyangoz yetiştiriciliğinde öne çıkarmak isteyen 47 yaşındaki Koçoğlu, ekonomik önemi olan "helix aspersa maxima" türündeki kara salyangozunun üretim ve pazarlaması için kolları sıvadı.

Bulgaristan'dan getirttiği 600 kilogram anaç, 500 bin de yavru salyangoz ile Ortahisar ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'ndeki 6 dönüm arazide çiftlik kuran Koçoğlu, yaklaşık 1 ayı aşkın süredir üretim yapıyor.

Koçoğlu, her gün geldiği çiftliğinde salyangozların bakım ve yemlemesini yapıyor, yumurta ve salyalarını özenle topluyor.

"Dünyada en çok tercih edilen salyangoz türü 'helix aspersa maxima'yı tercih ettik"

Ülkü Koçoğlu, AA muhabirine, ülke üretimine katkı ve kadınlara yeni iş alanı sağlayabilmek adına salyangoz yetiştiriciliğine yöneldiğini söyledi.

Bu kapsamda dünya çapındaki çiftlikleri araştırdığını belirten Koçoğlu, "Ülkemizde yapılabilecek toprak, su analizleri ve iklim koşullarını da değerlendirerek bir salyangoz çiftliği kurup ülkeme, şehrime döviz girdisi sağlamak istedim." dedi.

Koçoğlu, salyangozun kullanıldığı sektörlere dikkati çekerek, "Salyangozun kullanılabileceği her sektörde iyi yerlere gelerek şehrimi, ülkemi, dünya çapında temsil etmek ve kadınlarla beraber çoğalarak, büyüyerek kooperatifleşmek istiyorum. O yüzden de bu işe girdim." diye konuştu.

Çiftliğindeki salyangozları yurt dışından getirttiğini vurgulayan Koçoğlu, hem salya hem de salyangoz eti anlamında dünyada en çok tercih edilen salyangoz türü olmasından ötürü de "helix aspersa maxima"yı tercih ettiklerini dile getirdi.

"İşletmemizin en önemli prensiplerinden birisi sıfır atık"

Koçoğlu, projenin Ortahisar Belediyesinin desteğiyle hayata geçtiğini aktararak, "Burası 6 dönüm üzerine kurulu bir yer. 400 metrekare kapalı alanımız var. Burayı kuluçkahane olarak kullanıyoruz. Yurt dışından 600 kilogram anaç salyangoz, 500 bin de yavru salyangoz getirttik. Anaçlarımızı yavrulatıyoruz, üst alandaki sera bölümünde de büyütüyoruz." dedi.

İşletmenin en önemli prensiplerinden birinin de sıfır atık olduğuna işaret eden Koçoğlu, salyangozların yemlerini de kendilerinin hazırladığını anlattı.

Koçoğlu, yemlerle ilgili Türkiye ve dünya piyasasında markalaşma yolunda ilk adımı attıklarını ifade ederek, salyangoz özüne yönelik dünya çapındaki üniversiteler, ilaç ve kozmetik firmalarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

"Hedefimiz kendi kremimizle piyasaya çıkmak"

Hedeflerinin kendi kozmetik markalarını oluşturarak kendi kremleriyle piyasaya çıkmak olduğunu dile getiren Koçoğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü biz burada kendi salyalarımızı en organik şekilde elde ediyoruz. Hayvanlarımızı da tamamen kendimiz beslediğimiz için organik alanda büyümüş salyangozların organik salyalarıyla kendi kremlerimizi oluşturacağız. Bu konuda KTÜ ile proje hazırlığına girdik. İnşallah oradan da güzel sonuçlar elde edeceğiz."

Koçoğlu, şu anda 3 kişiye istihdam sağlayarak işe başladıklarını, ilerleyen günlerde kadın çalışan sayısını artırmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçekten gelecek nesiller için bir şeyler yapmamız gerekiyor. O yüzden üretime ve özellikle ihracat ürünü olarak çok kıymetli olan salyangoza değer verilmesi, bu çiftliklerinin sayısının artması ve toplu bir hareket olarak ülkemize kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Salyangozun kabuğundan salyasına, gübresinden etine kadar her şeyini değerlendirebiliyoruz. Biz 600 kilogram anaç, 500 bin yavru ile başladık. Bu yılki hedefimiz 20 ton."

İhracata yönelik hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Koçoğlu, "İhracatta pazar arayışımız yok. Firmalarla ilk görüşmeler yapıldı. Onlar bizden hasatla ilgili geri dönüş bekliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Salyangoz Çiftliği Kuruldu - Son Dakika

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