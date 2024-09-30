Trabzon'daki Kanuni Bulvarı'nın 20 Kilometresi Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'daki Kanuni Bulvarı'nın 20 Kilometresi Tamamlandı

Trabzon\'daki Kanuni Bulvarı\'nın 20 Kilometresi Tamamlandı

Trabzon'da şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak olan Kanuni Bulvarı'nın toplam uzunluğu 28 km olan projesinin 20 km'lik kısmı tamamlandı. Bulvar, Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında bağlantı sağlayacak ve transit trafiği yönlendirecek.

30.09.2024 09:56  Güncelleme: 09:59
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Trabzon'da yapımı devam eden ve Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından biri olarak gösterilen toplam uzunluğu 28 km olan Kanuni Bulvarı'nın 20 kilometrelik kısmı tamamlandı.

Trabzon'da devam eden en önemli karayolu projelerinden biri olan Kanuni Bulvarı Yolunda çalışmalar sürüyor. Şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tüneli geçtiğimiz aylarda hizmete açılırken, son etap Çukurçayır-Akoluk arasındaki 7-8 kilometrelik alanda ise çalışmalar sürüyor.

Toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın proje güzergahının yaklaşık 3'te 2'si tamamlandı. Kanuni Bulvarı, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı'ndan başlayıp Akyazı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Esentepe, Boztepe, Çukurçayır ve Akoluk'u birleştirecek.

Yol inşaatları arasında yer alan projede, anayol üzerinde, 22 adet köprülü kavşak ve imar ile bağlantılı yollar üzerinde 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere 17 adet tünel ve ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre olan 31 adet çift köprü ile kavşak kolları imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,69 kilometre olan 24 adet tek köprü bulunuyor.

"Şehir içi kısmında önemli bir çalışmayı tamamladık"

Yolun yapım çalışmaları ile ilgili bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kanuni Bulvarı'nın 20 kilometrelik kısmının tamamlandığını belirterek "Kanuni Bulvarı şehrimize önemli bir geçiş yolu şehrimizin iç ulaşımına hizmet veren bir bulvar yol. Ama aynı zamanda da transit trafik ihtiyacına da özellikle de güneye ve doğuya doğru devam eden devlet karayoluna da entegre bir ulaşımı erişimi sağlayan 2x3 şeklinde planlanmış yapılmış bir yolumuz. Şehir içi kısmında önemli bir çalışmayı tamamladık. 28 kilometre uzunluğundaki yolumuzun 20 kilometrelik kısmı tamamlandı. Şehre hizmet etmesi gereken kısmı esasında tamamlandı. Çukurçayır-Gölçayır-Düzyurt-Akoluk bölümünü devlet karayoluna yani Erzurum yoluna bağlanacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar bir taraftan devam ediyor. Gölçayır tünelimiz tamamlanmak üzere. İnşallah Düzyurt bölgemizde ve bu alanımızdaki imar çalışmaları düzenlemeler bitirildikten sonra Erzurum karayoluna doğru Kanuni Bulvarımız devam edecek. Çukurçayır'da yolumuz kalmadı. Bir anlam ifade etmesi için Çukurçayır'da yolu bırakmadık hemen onu Değirmendere'yle şehir içi trafiğine de ve Rize karayoluna da entegre bir şekilde çalışma devam ediyor. İnşallah o çalışmalar da bu sene sonu tamamlanacak çok daha kıymetli çok daha işlevsel bir yol haline gelecek" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon'daki Kanuni Bulvarı'nın 20 Kilometresi Tamamlandı - Son Dakika

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