Trabzon'dan 10 ayda 1 milyar 7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Trabzon'dan yılın yaklaşık 10 aylık döneminde 1 milyar 7 milyon 149 bin 313 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 1 Ocak-15 Kasım 2021 tarihlerini kapsayan 10,5 aylık döneminde Trabzon'dan 129 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Trabzon'dan aynı dönemde yapılan ihracatın 1 milyar dolar sınırını aşarak yüzde 10 artışla 1 milyar 7 milyon 149 bin 313 dolara ulaştığını vurgulayan Kalyoncu, ihracatın yıl sonuna kadar artış trendini sürdüreceğinden ümitli olduklarının altını çizdi.

Kalyoncu, Trabzonlu ihracatçıların 27 sektörde ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörün 674 milyon 570 bin 233 dolarla fındık olduğunu aktardı.

Yaş meyve ve sebze sektörünün 160 milyon 666 bin 898 dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldığına işaret eden Kalyoncu, 46 milyon 594 bin 928 dolarla su ürünleri, 39 milyon 348 bin 137 dolarla otomotiv endüstrisi yedek parçası, 21 milyon 851 bin 779 dolarla da savunma sanayisinin olduğunu belirtti.

Kalyoncu, Trabzon'dan en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülkenin İtalya, Rusya Federasyonu ve Almanya olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon'dan İtalya'ya 233 milyon 866 bin 612 dolarlık, Rusya Federasyonu'na 160 milyon 566 bin 914 dolarlık, Almanya'ya ise 127 milyon 181 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İlimizden Avrupa Birliği ülkelerine ağırlıklı olarak fındık ihraç edilirken, ikinci sırada yer alan Rusya Federasyonu'na yaş meyve sebze ve balık ihraç edildi. Toplamda 27 sektörde Trabzon'dan yapılan ihracatta tarım ürünleri ağırlıkta olmasına rağmen, son yıllarda sanayi ürünleri ihracatı da her geçen ay önemli hacme ulaşarak artış trendini sürdürüyor."