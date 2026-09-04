Trabzon'dan 8 ayda 575 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı

Trabzon'dan bu yılın ocak-ağustos döneminde 575 milyon 749 bin dolarlık fındık ihracatı yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, yılın 8 ayında kentten 575 milyon 749 bin dolar karşılığında 37 bin 71 ton fındık ihraç edildiği belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde 51 bin 317 ton fındık ihracatı yapılarak 451 milyon 391 bin dolar döviz girdisi sağlandığı bilgisi verilen açıklamada, "Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 28 düşüş, değerde yüzde 28 artış yaşandı. Ocak-ağustos döneminde ülkemizden gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 33,25'lik kısmı Trabzon'dan yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, fındık ihraç sezonunun 12 ayında ise Trabzon'dan yurt dışına 45 bin 226 ton fındık satıldığı ve karşılığında 674 milyon 432 bin dolar gelir elde edildiği belirtildi.