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Trabzon'dan Su Ürünleri İhracatı Yüzde 58 Arttı - Son Dakika
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Trabzon'dan Su Ürünleri İhracatı Yüzde 58 Arttı

Trabzon'dan geçen yıl gerçekleştirilen su ürünleri ihracatı yüzde 58 artarak 120 milyon 153 bin dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'dan geçen yıl 21 ülkeye su ürünü ihraç edildiğini belirtti. Su ürünleri ihracatı önceki yıla oranla miktarda yüzde 90, değerde yüzde 58 artış gösterdi. Rusya Federasyonu, su ürünleri ihracatında başı çeken ülke oldu.

Trabzon\'dan Su Ürünleri İhracatı Yüzde 58 Arttı
21.01.2024 - 14:55,
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Trabzon'dan geçen yıl gerçekleştirilen su ürünleri ihracatı yüzde 58 artarak 120 milyon 153 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Trabzon'dan geçen yıl 21 ülkeye su ürünü ihraç edildiğini belirtti.

Kentten 2022'de 11 bin 51 ton karşılığında 75 milyon 913 bin dolarlık su ürünü dış satımı yapıldığını aktaran Gürdoğan, "İlimizden geçen yıl ise 20 bin 973 ton su ürünü ihraç edilerek 120 milyon 153 bin 527 dolar kazanç sağlandı. Buna göre su ürünleri ihracatı önceki yıla oranla miktarda yüzde 90, değerde yüzde 58 arttı." diye konuştu.

Gürdoğan, kentin su ürünleri ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğini vurgulayarak, söz konusu ülkeye 72 milyon 611 bin 285 dolar karşılığı 13 bin 480 ton su ürünü ihraç edildiğini kaydetti.

Rusya Federasyonu'nu 32 milyon 439 bin 990 dolarla Vietnam, 2 milyon 403 bin 170 dolarla Japonya'nın takip ettiğini bildiren Gürdoğan, önceki yıldan farklı Myanmar, Beyaz Rusya, İsveç, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malezya'ya da geçen yıl su ürünü satıldığını söyledi.

Gürdoğan, su ürünleri ihracatının 2024'de artış trendini sürdüreceğini inandıklarını dile getirdi.

Trabzonlu firmaların su ürünü olarak özellikle Türk somonu ihraç ettiğine dikkati çeken Gürdoğan, bunun yanında Avrupa ülkelerine hamsi ve levrek satıldığını ifade etti.

Kaynak: AA
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