Trabzon dondurması TÜRKPATENT\'ten tescil aldı, tescilli ürün sayısı 16\'ya çıktı

Trabzon dondurması, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, kentin ilk coğrafi işaret tescilli ürünü olan Akçaabat köftesi ve Trabzon kuymağının ardından Trabzon dondurmasının da tescilinin alınmasıyla Trabzon'un coğrafi işaretli ürün sayısı 16'ya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon dondurmasının coğrafi işaret tescili almasının mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Trabzon'un kültürel ve gastronomik değerlerinin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve marka değerinin artırılması açısından coğrafi işaret tescillerini önemsediklerini ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Trabzon dondurmasının tescillenmesiyle birlikte hem bu geleneksel ürünümüzün özgün niteliğinin korunmasını hem de üreticilerimizin ürünü belirlenen standartlara uygun şekilde üretmesini sağlamış olacağız. Aynı zamanda coğrafi işaretin Trabzon dondurmasının tanınırlığının ve ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Çelebi, şehrin sahip olduğu değerleri tescilleyerek korumaya ve bu ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.