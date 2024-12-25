Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi Başladı

Ekonomi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'nin saha çalışmalarına başlandığını söyledi.

Genç, kentteki bir otelde düzenlediği 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısında, 5 Nisan'da göreve başladıktan sonra tamamlanan, devam eden ve yapmayı planladıkları projeleri anlattı.

Göreve seçildikten 20 gün sonra Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'nin protokolünü imzaladığını anımsatan Genç, geçen hafta ise uygulama projesinin sonuçlandığını ifade etti.

Genç, projenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Projenin saha çalışmaları fiilen başladı. Normal şartlarda uygulama projesi 1,5 yıla yakın sürebiliyor. Onu da kısalttık, 1 yıla aldık. İnşallah seneye bu zaman diliminde yani aralık, ocakta kazmayı vurmak istiyoruz ve hızlı bir şekilde vaziyet alıp, bu dönemimiz içerisinde raylı sistemi Akyazı'dan başlayıp Meydan bölgemize kavuşturmak istiyoruz." dedi.

Pazarkapı Mahallesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Projesi'nin ikinci etabı kapsamında da çalışmaların devam ettiğini belirten Genç, "Hızlı bir şekilde takibatını sürdürüyoruz. Ödenek işlerini çözdük, bu alan artık Trabzon'umuzun en önemli yaşam alanı haline gelecek. Çalışma bitince Trabzon'umuzda, Pazarkapı bölgemiz ve bütün sahil alanımızda, camimizin etrafında güzel bir yaşam alanı teşekkül edilecek." diye konuştu.

Genç, aynı bölgede inşa edilen caminin ise ramazanda ibadete açılmasının planlandığını dile getirdi.

Uzunkum Yaşam Alanı, rüzgar ve güneş enerji santralleri, Çakırgöl Kayak Turizm Merkezi, Güney Çevre Yolu ile Şehir Hastanesi'ndeki çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aktaran Genç, önem verdikleri bir diğer projenin de biyolojik arıtma tesisi olduğunu kaydetti.

Genç, biyolojik arıtma tesisi projesini şehir için son derece önemli gördüğünün altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geleceğe dair şehirlerde belediyelerin yapması gereken en hayırlı iş, ileri derecede biyolojik arıtma işidir. Denizimizi kurtarmamız, korumamız lazım ve bu manada da biraz maliyetli ama bu dönem şehre kazandıracağımız en hayırlı iş. Artık derin deşarj sistemiyle atık bertaraf yöntemi modelini bir tarafa bırakmamız lazım. Biyolojik arıtmayla beraber şehrimizin atık yönetimi konusunda da ileri derecede bir adım atacağız."

Tesis için yer tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Genç, "Çevre Bakanımıza da konuyu arz ettim. İnşallah bu çalışmalarımız sonucunda uygun olarak tespit edilecek yerde bu işi, bu dönem yapmak istiyoruz." dedi.