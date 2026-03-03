Trabzon Sanayi Koridorlarına Hazırlanıyor - Son Dakika
Trabzon Sanayi Koridorlarına Hazırlanıyor

03.03.2026 11:47
TTSO Başkanı Çelebi, Trabzon'un sanayi yatırımlarına hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon'un sanayi koridoru yatırımlarına hazırlanması gerektiğini bildirdi.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın geçen aylarda Anadolu'nun topyekun kalkınmasını amaçlayan Sanayi Alanları Master Planı çalışmasını açıkladığını belirtti.

Plan kapsamında, Samsun-Mersin, Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak olmak üzere 4 yeni sanayi koridoru oluşturulacağına işaret eden Çelebi, "Bu yeni sanayi yapılanmasında Trabzon'u da önemli bir noktaya koyan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çelebi, mevcut organize sanayi bölgelerinin 11 katı büyüklüğüne ulaşan Mega Endüstriyel Bölgeler inşa edilmesinin planlandığı Sanayi Alanları Master Planı uygulamalarına Trabzon'un hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yatırım Adası Endüstri Bölgesi bu vizyonun ön önemli parçasıdır. Bölgemizdeki yatırım alanı eksikliğini giderecektir. Bu anlamda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ile başladığımız yeni çalışmanın da önemi artıyor. Umuyoruz ki bir an önce Endüstri Bölgemizin dolgusunu ve altyapısını tamamlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir kez daha projenin önemine inandığı ve sahip çıktığı için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

