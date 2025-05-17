Trabzon'un Uzungölü'nde Ziyaretçi Memnuniyeti İçin Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trabzon'un Uzungölü'nde Ziyaretçi Memnuniyeti İçin Yeni Düzenlemeler

Trabzon\'un Uzungölü\'nde Ziyaretçi Memnuniyeti İçin Yeni Düzenlemeler

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzungöl'ü ziyaret edenlerin mutlu bir deneyim yaşamaları için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Başkan, doğa harikasında yapılacak yenilikler ve çevre düzenlemeleri hakkında bilgi vererek, ziyaretçilerin mutluluğunun hem yerel hem de ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacağını vurguladı.

17.05.2025 11:14  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, doğa harikası olan Uzungöl'e gelen ziyaretçilerin kendilerini mutlu hissetmeleri için çaba sarf ettiklerini belirterek "Uzungöl'e gelenler kendilerini mutlu hissetsinler, iyi standartlarla beraber bu ziyaretlerini gerçekleştirsinler ve mutlu ayrılsınlar. Dolayısıyla buradaki ziyaretçilerimizle muhatap olan herkes ve her kesimden bu hassasiyeti göstermelerini belediye başkanı olarak rica ediyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nun Uzungöl'ü ziyareti sonrasında değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç "Ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Onun sonuna geldik. İnşallah bir aya kadar bütün çalışmaları tamamlayacağız. Artık yepyeni bir Uzungöl görecek gelen ziyaretçilerimiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un nezdinde Toplu Konut İdaremiz ile bu çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.

Başkan Genç, Uzungöl'de çalışmaların devam ettiğini belirterek "Yürüyüş akslarımız, peyzajımız, yeşil donatılarımız, oturma gruplarımız, şu anda bulunduğumuz tesislerimiz yenileniyor. Yürüyüş yollarımız yeniden düzenleniyor. İstiyoruz ki bu doğa harikası olan merkezimize gelen ziyaretçilerimiz mutlu hissetsinler, iyi standartlarla beraber bu ziyaretlerini gerçekleştirsinler, mutlu ayrılsınlar. Mutlu ayrılan her bir ziyaretçi döndüğü zaman turizm elçisi oluyor. Bu bilince sahip olmamız lazım. Dolayısıyla buradaki ziyaretçilerimizle muhatap olan herkes ve her kesimden bu hassasiyeti göstermelerini belediye başkanı olarak rica ediyorum. Biz de geçen yıl turizm burada ofisimizi kurduk; hem yabancı dil bilen personellerimizle hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz yıl bin 437'yi geçen müracaat almışız, iyi bir rakam. Bu yıl da yine aynı şekilde başladık. Çaykara Belediyemiz ile Büyükşehir Belediyesi olarak esaslı bir şekilde buraya vaziyet etmeye çalışıyoruz. Geçen yıl 1 milyon 346 bin ziyaretçimiz Trabzon'a geldi. Bu Uzungöl'de 2,5 milyonu geçiyor. Çünkü bölgeden de ciddi manada Uzungöl'e gelen yerli ziyaretçilerimiz var. İnşallah ziyaretçilerimizi çok iyi bir şekilde ağırlayıp ve uğurlayacağız. Şehir olarak bu görevi ifa edeceğiz. Hem şehir ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması önceliklerimizden. Muhatap olan herkes ve her kesimden hassasiyetle bu çalışmaları sürdürmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzungöl'deki otopark konusuna da değinen Başkan Genç, "Özellikle haziran ve eylül aylarında burada yoğun bir trafik oluşuyor. Dolayısıyla TOKİ ile hemen Uzungöl'ün girişinde bunun için bir çalışma yürütüyoruz. Etüt çalışmalarımız sürüyor. İnşallah proje alanı olmaya uygunluğu sağlanırsa otopark işine de bir el atıp kökten çözmek istiyoruz. Sümela Manastırı'ndaki gibi ring usulüyle beraber orada parklanmayı yapıp Uzungöl'ü daha dingin bir hale getirmek istiyoruz" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, Yerel Haberler, Politika, trabzon, Ekonomi, Uzungöl, Turizm, Kültür, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'un Uzungölü'nde Ziyaretçi Memnuniyeti İçin Yeni Düzenlemeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi 2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni’den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi 2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi
Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan Görüntüler ortaya çıktı Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan! Görüntüler ortaya çıktı
Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu’nu getiriyor Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor
Ana de Armas ve Tom Cruise ilişkisini canlı yayında doğruladı Ana de Armas ve Tom Cruise ilişkisini canlı yayında doğruladı
Edi Rama’nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu Erdoğan takılmadan edemedi Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
Dolmabahçe’de ikinci görüşme Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
Kerem Aktürkoğlu’ndan TFF’ye olay tepki Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki
5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak 5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak

11:58
Gaziantep’te fabrikada buhar kazanı patladı Yaralılar var
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
11:46
Putin ve Zelenski görüşecek mi Kremlin’den açıklama var
Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den açıklama var
10:42
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze’deki tüm çocuklar öldürülmeli
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
14:58
Çin’den tehlikeli hamle: Batı’ya sattığı güneş panellerine gizli ’’Öldürme Düğmesi’’ yerleştirdi
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli ''Öldürme Düğmesi'' yerleştirdi
14:50
İlk görüşme gerçekleşti Erol Bulut Süper Lig’e geri dönüyor
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor
14:37
’’Dağ başında soğuk varmış’’ türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
''Dağ başında soğuk varmış'' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
14:35
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
14:25
Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna’nın Rusya’dan 3 isteği var
Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var
14:22
Uber sürücüsü, ’Çılgın Gözlerin Var’ diyen yolcuya silah çekti
Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti
14:19
DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi
DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi
14:14
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
14:01
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 12:50:46. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'un Uzungölü'nde Ziyaretçi Memnuniyeti İçin Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.