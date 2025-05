Trabzon\'un Uzungölü\'nde Ziyaretçi Memnuniyeti İçin Yeni Düzenlemeler

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, doğa harikası olan Uzungöl'e gelen ziyaretçilerin kendilerini mutlu hissetmeleri için çaba sarf ettiklerini belirterek "Uzungöl'e gelenler kendilerini mutlu hissetsinler, iyi standartlarla beraber bu ziyaretlerini gerçekleştirsinler ve mutlu ayrılsınlar. Dolayısıyla buradaki ziyaretçilerimizle muhatap olan herkes ve her kesimden bu hassasiyeti göstermelerini belediye başkanı olarak rica ediyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nun Uzungöl'ü ziyareti sonrasında değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç "Ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Onun sonuna geldik. İnşallah bir aya kadar bütün çalışmaları tamamlayacağız. Artık yepyeni bir Uzungöl görecek gelen ziyaretçilerimiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un nezdinde Toplu Konut İdaremiz ile bu çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.

Başkan Genç, Uzungöl'de çalışmaların devam ettiğini belirterek "Yürüyüş akslarımız, peyzajımız, yeşil donatılarımız, oturma gruplarımız, şu anda bulunduğumuz tesislerimiz yenileniyor. Yürüyüş yollarımız yeniden düzenleniyor. İstiyoruz ki bu doğa harikası olan merkezimize gelen ziyaretçilerimiz mutlu hissetsinler, iyi standartlarla beraber bu ziyaretlerini gerçekleştirsinler, mutlu ayrılsınlar. Mutlu ayrılan her bir ziyaretçi döndüğü zaman turizm elçisi oluyor. Bu bilince sahip olmamız lazım. Dolayısıyla buradaki ziyaretçilerimizle muhatap olan herkes ve her kesimden bu hassasiyeti göstermelerini belediye başkanı olarak rica ediyorum. Biz de geçen yıl turizm burada ofisimizi kurduk; hem yabancı dil bilen personellerimizle hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz yıl bin 437'yi geçen müracaat almışız, iyi bir rakam. Bu yıl da yine aynı şekilde başladık. Çaykara Belediyemiz ile Büyükşehir Belediyesi olarak esaslı bir şekilde buraya vaziyet etmeye çalışıyoruz. Geçen yıl 1 milyon 346 bin ziyaretçimiz Trabzon'a geldi. Bu Uzungöl'de 2,5 milyonu geçiyor. Çünkü bölgeden de ciddi manada Uzungöl'e gelen yerli ziyaretçilerimiz var. İnşallah ziyaretçilerimizi çok iyi bir şekilde ağırlayıp ve uğurlayacağız. Şehir olarak bu görevi ifa edeceğiz. Hem şehir ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması önceliklerimizden. Muhatap olan herkes ve her kesimden hassasiyetle bu çalışmaları sürdürmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzungöl'deki otopark konusuna da değinen Başkan Genç, "Özellikle haziran ve eylül aylarında burada yoğun bir trafik oluşuyor. Dolayısıyla TOKİ ile hemen Uzungöl'ün girişinde bunun için bir çalışma yürütüyoruz. Etüt çalışmalarımız sürüyor. İnşallah proje alanı olmaya uygunluğu sağlanırsa otopark işine de bir el atıp kökten çözmek istiyoruz. Sümela Manastırı'ndaki gibi ring usulüyle beraber orada parklanmayı yapıp Uzungöl'ü daha dingin bir hale getirmek istiyoruz" diye konuştu. - TRABZON