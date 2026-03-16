Trafik Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat! - Son Dakika
Trafik Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat!

16.03.2026 08:45
Trafik işaretlerine uyulması gerektiği, birçok yol kesiminde kontrollü geçişlerin sürdüğü açıklandı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Yalki Dere köprüsü Aydın istikametindeki derz, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin yapımı dolayısıyla 2-3. kilometrelerdeki trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerindeki Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun yönlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde, Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemi bakım çalışması sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 47-49. kilometrelerindeki (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerindeki heyelan ve Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresindeki Pamukçu Kavşağı'nda üst geçit çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trafik Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat! - Son Dakika

SON DAKİKA: Trafik Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat! - Son Dakika
