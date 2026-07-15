Trafik Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat! - Son Dakika
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Trafik Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat!

15.07.2026 08:51
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Yolda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden işaret ve işaretçilere uyum bekleniyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-3. kilometreleri Gaziosmanpaşa Kavşağı-Kemerburgaz Kavşağı mevkisinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacak. Çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik, bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacak. Gündüz saatlerinde, derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacak. Çalışma 22.00-06.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun bazı kesimlerinde, 20 Temmuz'a kadar, 22.00-05.00 saatlerinde aydınlatma ve elektrik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Çalışma esnasında, otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacak. Trafik akışı diğer şeritten sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun 0-2. kilometreleri Nurdağı-Narlı kavşakları mevkisinde Gaziantep-Adana istikametinde Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 16 Temmuz-15 Kasım tarihlerinde Adana istikameti trafiğe kapatılacak. Ulaşıma, Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin verilecek.

Polatlı-Yunak yolunun 60-68. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-İzmir il ???????yolunun 55-56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Çeltikçi yolunun 43-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyonkarahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü sağlanıyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Tokat il sınırı-Yıldızeli yolunun 5-12. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33-47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle, çalışmanın devamı müddetince, kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle trafik akışı tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat! - Son Dakika

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