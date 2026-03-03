Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

03.03.2026 08:31
Yolda bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemelerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilen Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Malkara istikametinde, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) 6-15. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde şerit aktarımı yapılarak ulaşım diğer yönden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 2-5. kilometrelerinde (Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 61-64. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 32-34. kilometrelerinde çeşitli çalışmalar sebebiyle bölünmüş yolun Kemalpaşa-Sarp yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Havalimanı-Yenişehir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 10-12. kilometrelerinde sanat yapısı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor
