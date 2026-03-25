Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Dikkat!
Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Dikkat!

25.03.2026 08:36
Yollardaki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova kesimindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 14-15. kilometrelerinde (Karadayı Kavşağı) hemzemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Babadağ Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Sarayköy Kavşağı'nın Aydın istikametine çıkış kolu trafiğe kapatıldı.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ermenek-Mut yolunun 15-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimindeki yapım işleri sebebiyle 0-1. kilometrelerde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Bursa-Ankara istikametinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerinde sel hasarlarının onarım işleri nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

