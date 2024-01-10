Trakya Birlik Başkanı: Kuraklık Ayçiçeği Üretimini Olumsuz Etkiledi

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, kuraklığın ayçiçeği üretimini olumsuz etkilediğini söyledi.

Trakya Birlik 2022-2023 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kırbiç, burada yaptığı konuşmada, 12 ilde 48 kooperatifte çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çiftçilere her zaman destek olduklarını dile getiren Kırbiç, üretime ve üreticiye katkıda bulunmaya devam ettiklerini anlattı.

Geçen sezon kuraklığın ayçiçeğini olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Kırbiç, "Rekolte kaybı olmasına rağmen piyasada ayçiçeği fiyatlarının düşük olmasından dolayı üretilen ürünün büyük bir bölümü Trakya Birlik tarafından mubayaa edilmiştir." dedi.

Kırbiç, kuraklık ve ekim alanlarının düşmesine rağmen Trakya Birlik olarak bir önceki yıla yakın ürün satın aldıklarını anlattı.

Düşük fiyatlardan dolayı bazı illerde çiftçilerin ayçiçeği ekmekten vazgeçtiğini savunan Kırbiç, özellikle gümrük vergilerinin sıfırlanmasının ise kendilerini zora soktuğunu ifade etti.

Gerçekçi talep ve raporları bakanlıklara ilettiklerini, ayçiçeği fiyatlarının düşük kaldığını anlatan Kırbiç, şunları kaydetti:

"Bu faiz oranlarıyla sürdürülebilirlik çok zor hale gelmiştir. Önümüzdeki süreçte yeni gelişmeler olmasını diliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam etmekte. Çiftçimizin hassasiyetini, çiftçimizin ve Trakya Birlik'in de bu üründen para kazanması gerektiğini ilettik. Bunun da geriye dönük olarak hem de çitçimizin bu ürünü daha fazla ekmesi ile ülkemizin ihtiyacının kapanması gerektiğini hassasiyetle dile getirdik."

Kırbiç, konuşmasının sonunda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutladı.