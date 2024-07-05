Trakya Bölgesi Ocak-Haziran Döneminde 1 Milyar Dolarlık İhracata İmza Attı - Son Dakika
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Ekonomi

Trakya Bölgesi Ocak-Haziran Döneminde 1 Milyar Dolarlık İhracata İmza Attı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ, ocak-haziran döneminde toplamda 1 milyar 92 milyon 767 bin 980 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Trakya'nın ihracatı geçen yıla göre 42 milyon 831 bin 390 dolar arttı. Tekirdağ, 954 milyon 730 bin 510 dolarlık ihracatla bölgenin lideri oldu. Kırklareli ve Edirne'nin ihraç ürünleri ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu.

05.07.2024 11:21
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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ ocak-haziran döneminde 1 milyar 92 milyon 767 bin 980 dolarlık ihracata imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ilk 6 ayında 1 milyar 49 milyon 936 bin 590 dolarlık dış satım yapan Trakya, bu yılın aynı döneminde ihracatını 42 milyon 831 bin 390 dolar artırdı.

Bu yıl 2023 yılının aynı dönemine göre ihracat Tekirdağ ve Edirne'de artarken, Kırklareli'nde düştü.

Bölge ihracatının lideri, 954 milyon 730 bin 510 dolarla Tekirdağ oldu. Kırklareli'nden 94 milyon 210 bin dolarlık, Edirne'den de 43 milyon 827 bin 470 dolarlık ihracat yapıldı.

Önceki yılın ilk 6 ayında Tekirdağ'dan 909 milyon 71 bin 420, Kırklareli'nden 101 milyon 261 bin 470, Edirne'den de 39 milyon 603 bin 700 dolarlık ihracat yapılmıştı.

Tekirdağ'dan en fazla ihracat yapan sektör 223 milyon 851 bin 130 dolarla demir ve demir dışı metaller olarak kayıtlara geçti. Bu sektörü 149 milyon 990 bin 650 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 130 milyon 527 bin 450 dolarla elektrik ve elektronik sektörü izledi.

Kırklareli ve Edirne'nin ihraç ürünü hububat oldu

Kırklareli ve Edirne'den ise en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç edildi.

Bu sektörde Kırklareli'nin ihracatı 38 milyon 317 bin 220 dolar, Edirne'nin ihracatı ise 17 milyon 109 bin 390 dolar oldu.

Yılın ilk 6 ayında Kırklareli'nden tekstil ve ham madde ihracatı 16 milyon 489 bin 700 dolar, hazır giyim ve konfeksiyon dış satımı 12 milyon 730 bin 370 dolar olarak kayıtlara geçti.

Edirne'den yapılan ihracatta, su ürünleri ve hayvansal mamuller dış satımı 8 milyon 908 bin 130 dolar olurken, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 5 milyon 291 bin 790 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Bu dönemde Tekirdağ ve Kırklareli en çok Almanya'ya, Edirne ise Bosna-Hersek'e satış yaptı.

Almanya'ya Tekirdağ'dan 161 milyon 689 bin 910 dolar, Kırklareli'nden 15 milyon 763 bin 20 dolarlık ürün gönderilirken, Edirne'den de Bosna-Hersek'e yapılan dış satımın tutarı 6 milyon 496 bin 560 dolar oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trakya Bölgesi Ocak-Haziran Döneminde 1 Milyar Dolarlık İhracata İmza Attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya Bölgesi Ocak-Haziran Döneminde 1 Milyar Dolarlık İhracata İmza Attı - Son Dakika
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