Trakya Bölgesinde 2024 Ocak Ayında 288,9 Milyon Dolar İhracat ve 202,1 Milyon Dolar İthalat Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Trakya Bölgesinde 2024 Ocak Ayında 288,9 Milyon Dolar İhracat ve 202,1 Milyon Dolar İthalat Gerçekleşti

Trakya Bölgesinde 2024 Ocak Ayında 288,9 Milyon Dolar İhracat ve 202,1 Milyon Dolar İthalat Gerçekleşti

TÜİK'in 2024 yılı Ocak ayı verilerine göre Trakya bölgesinde 288,9 milyon dolar ihracat, 202,1 milyon dolar ithalat yapıldığı belirlendi. Edirne'de ihracat 8,4 milyon dolar, Tekirdağ'da 250,4 milyon dolar, Kırklareli'nde ise 30,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat rakamlarına göre ise Edirne 9,1 milyon dolar, Tekirdağ 181,7 milyon dolar, Kırklareli 11,3 milyon dolar ithalat yapmıştır. En çok ihracat yapılan ülkeler Edirne için Bulgaristan, Kırklareli için Rusya Federasyonu, Tekirdağ için Çin olurken, en çok ithalat yapılan ülkeler Edirne için Bosna-Hersek, Kırklareli için Cibuti, Tekirdağ için Almanya olarak belirlendi.

29.02.2024 17:47  Güncelleme: 17:48
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TÜİK'in 2024 yılı Ocak ayı verilerine göre Trakya bölgesinde 288,9 milyon dolar ihracat, 202,1 milyon dolar ithalat yapıldı.

TÜİK istatistiklerinin 2024 yılı Ocak ayı ihracat verilerine göre Edirne'de 8,4 milyon dolar, Tekirdağ 250,4 milyon dolar, Kırklareli'nde ise 30,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya Bölgesinde Ocak ayında toplamda 288,9 milyon dolar ihracat yapıldı.

2024 yılı Ocak ayı ithalat verilerine göre ise Edirne 9,1 milyon dolar, Tekirdağ'da 181,7 milyon dolar, Kırklareli'nde ise ithalat 11,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya bölgesinde Ocak ayında toplamda 202,1 milyon dolar ithalat yapılmış oldu.

Edirne'de Ocak ayında en çok ihracat Bulgaristan, en çok ithalat Bosna-Hersek ile, Kırklareli'nde Ocak ayında en çok ihracat Rusya Federasyonu, en çok ithalat ise Cibuti ile Tekirdağ'da ise Ocak ayında en çok ihracat Çin, en çok ithalat Almanya ile yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trakya Bölgesinde 2024 Ocak Ayında 288,9 Milyon Dolar İhracat ve 202,1 Milyon Dolar İthalat Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya Bölgesinde 2024 Ocak Ayında 288,9 Milyon Dolar İhracat ve 202,1 Milyon Dolar İthalat Gerçekleşti - Son Dakika
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