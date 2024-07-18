Trakya Bölgesinde Haziran Ayında 2.437 Konut Satıldı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Trakya Bölgesinde haziran ayında toplamda 2 bin 437 konut satışı gerçekleşti. Tekirdağ, en çok konut satışının gerçekleştiği il oldu.

Haziran ayında Trakya Bölgesi'nde konut satışlarında önemli bir hareketlilik yaşandı. Trakya'da 2 bin 437 konut el değiştirdi. Trakya'nın konut piyasasında en yoğun satışın yaşandığı il Tekirdağ oldu. Tekirdağ'da bu dönemde bin 725, Kırklareli'nde 338 ve Edirne'de ise 374 konut satışı gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ