Trakya'da Tarımsal Projeler İçin Sözleşmeler İmzalandı

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki arazi toplulaştırma (AT) ve tarla içi geliştirme hizmetlerine (TİGH) ilişkin projelerde yapım sözleşmeleri imzalanarak gözler yapım işlerine odaklandı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ye yapılan yatırımlarla illerin topraklarını suyla buluşturma, içme ve kullanma suyu temin etme, derelerdeki taşkın riskini azaltma, tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarına devam ediliyor.

Trakya'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Edirne 5. Kısım AT ve TİGH Projesi, Tekirdağ 2. Kısım AT ve TİGH Projesi ile Kırklareli 3. Kısım AT ve TİGH Projesi'ne ait ihale süreçleri tamamlandı, işlerin yapım sözleşmesini imzaladık." ifadesini kullandı.

Edirne 5. Kısım AT ve TİGH Projesi kapsamında Havsa ilçesine bağlı 13 yerleşim biriminde 239 bin 200 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları yürütülerek, 720 kilometre tarla içi yol imalatı ve geliştirme hizmetleri yapılacağı bilgisini veren Balta, şunları kaydetti:

"Tekirdağ 2. Kısım AT ve TİGH Projesi kapsamında Tekirdağ'ın Marmara ilçesine bağlı 5 yerleşim birimi ve Çorlu ilçesine bağlı 8 yerleşim birimi olmak üzere toplam 13 yerleşim biriminde 315 bin dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları yürütülecek olup, 770 kilometre tarla içi yol imalatı ve geliştirme hizmetleri yapılacak. Kırklareli 3. Kısım AT ve TİGH Projesi kapsamında ise Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı 13 yerleşim biriminde 261 bin 520 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları yürütülecek olup, 800 kilometre tarla içi yol imalatı ve geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek. Projelerin Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerimize hayırlı olmasını diliyorum."