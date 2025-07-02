Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama - Son Dakika
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Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama

Gemlik\'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür\'den korkutan açıklama
02.07.2025 15:26
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama geldi. Depremin Gemlik Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, "Tehlikeli bir yer. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. Deprem dirençli Gemlik üzerinde ciddiyetle durulmalıdır" dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesi üçüncü kez depremle sarsıldı. Dün art arda yaşanan 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki iki depremin ardından bugün saat 13.57'de 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, depremin derinliği 12.91 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Bursa'nın yanı sıra Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bilecik'te de hissedildi.

Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama

"TEHLİKELİ BİR YER"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, depremin Gemlik Fayı üzerinde meydana geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa'da yine 4.4 büyüklüğünde deprem. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF'ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. Deprem dirençli Gemlik üzerinde ciddiyetle durulmalıdır."

Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama

DÜN DE İKİ DEPREM YAŞANMIŞTI

Gemlik ilçesi dün 70 dakika arayla 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. Peş peşe yaşanan bu sarsıntılar bölgedeki endişeyi artırırken, uzmanlar Gemlik ve çevresindeki yapıların depreme dayanıklılığına dikkat çekmeye devam ediyor.

Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama

AHMET ERCAN: GEMLİK'TE OLANLAR DEPREM FIRTINASIDIR

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gemlik'te olanlar deprem fırtınasıdır. Ardından büyük bir deprem geleceği bilimsel olarak söylenemez. Sağlam yerde sağlam evde oturun yeter" dedi.

Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama
Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar panik içerisinde dışarı çıktı.

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Son Dakika 3.Sayfa Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ayhan Sevilir:
    Ahmet Ercan konuşsun bı sus felaket tellalı 4 5 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    suan siyasetciler birbirleriyle ugrasmakla duruyorlar deprrimi dusunen yok hiznet yok velesiyelerde tamamen rant kentsel donusum cikti yapi maliyeti 2 milyon devket 875 bjn veriyor halkin 1 milyon verecek durumu yok ticaret eden dertli emekli dertli ciftcin dertli karpuza kilosuna 1 tl vermialer tuccarlar ciftci hepsinin ustunden traktorle gecti saka gibi.belesiyeler calismiyor heryer pislik icinde yetmiyor ulkeye zarar vermek icin yanginlar cikartiliyor. gecinemiyoruz diyoruz cipkerin yani ekmek dolu nwrden tutsan yikiliyor elimizde kaliyor halkin buyim bit egitimden gecmeai lazim. siyaset ustu yaziyorum kimse saldirmasin simdi.gavur diyoruz onlar daha duzenli temiz 2 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Bizde nerde kaldin diyorduk naci 2 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    sayin hocam kimsenin birsey. yaptigi yok kendinizi yormayin 1 0 Yanıtla
  • Kürşat B:
    Naci Görür de kafayı takmış kuzeydeki kola,orada olsun ister gibi bir hali var.Herkes güney koldan tedirginken ısrarla kuzey kol demesi ve muğlak ifadeler hiç hoş değil 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama - Son Dakika
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