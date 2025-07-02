AK Parti Kadın Kolları Liderlik Akademisi Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki coşkuyu gördükten sonra "Bu tablo ile 2028 bir başka olacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.
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2.07.2025 15:31:23. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı - Son Dakika
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