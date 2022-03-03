Trakya'da Ocak ayında 256, milyon dolar ihracat, 251 milyon dolar ise ithalat yapıldı - Son Dakika
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Trakya'da Ocak ayında 256, milyon dolar ihracat, 251 milyon dolar ise ithalat yapıldı

03.03.2022 12:04
Trakya'da Ocak ayında 256, milyon dolar ihracat, 251 milyon dolar ise ithalat yapıldı

TÜİK verilerine göre Trakya'dan 256,6 milyon dolar ihracat, 251,3 milyon dolar ise ithalat yapıldı.

TÜİK verilerine göre Trakya'dan 256,6 milyon dolar ihracat, 251,3 milyon dolar ise ithalat yapıldı.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne'de 2022 yılı Ocak ayında ihracat 6,9 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tekirdağ'da 227,8 milyon dolar, Kırklareli'nde ise ihracat 21,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu veriler ile Trakya'dan toplamda 256,6 milyon dolar ihracat yapıldı.

2022 yılı Ocak ayında Edirne'de ithalat 1,8 milyon dolar, Tekirdağ'da 241,6 milyon dolar Kırklareli'nde ise ithalat 7,9 milyon dolar olarak gerçekleşirken Trakya'da toplamda 251,3 milyon dolar ithalat yapılmış oldu.

Edirne'de Ocak ayında en çok ihracat Bulgaristan, en çok ithalat İran ile yapılırken, Kırklareli'nde en çok ihracat Angola, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile Tekirdağ' da ise en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Endonezya ile yapıldı. - TEKİRDAĞ

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Trakya Bölgesi, İhracat, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trakya'da Ocak ayında 256, milyon dolar ihracat, 251 milyon dolar ise ithalat yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'da Ocak ayında 256, milyon dolar ihracat, 251 milyon dolar ise ithalat yapıldı - Son Dakika
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