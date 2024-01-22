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Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş., 2023 yılında 1 milyonu aşkın müşteri başvurusunu karşıladı - Son Dakika
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Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş., 2023 yılında 1 milyonu aşkın müşteri başvurusunu karşıladı

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), Trakya Bölgesi'nde görevli tedarik şirketi olarak 2023 yılında Müşteri Hizmetleri Merkezleri, E-Devlet, Online Abonelik/Fesih, Müşteri Portalı, Çağrı Merkezi aracılığıyla 1 milyonu aşkın müşteri başvurusunu karşıladı. Şirket, yüksek memnuniyet oranları ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet yaklaşımıyla abonelik, fesih, fatura ödeme, talep ve önerileri de kapsayan başvuruları sonuçlandırdı. Müşteri memnuniyet oranı yüzde 97 olan TREPAŞ, sürekli inovasyonu hedefleyerek müşterilere daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyor.

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş., 2023 yılında 1 milyonu aşkın müşteri başvurusunu karşıladı
22.01.2024 - 12:49,
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Trakya Bölgesi'nde görevli tedarik şirketi olarak yaklaşık 1.3 milyona yakın müşteriye hizmet sunan Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), 2023 yılında Müşteri Hizmetleri Merkezleri, E-Devlet, Online Abonelik/Fesih, Müşteri Portalı, Çağrı Merkezi aracılığıyla 1 milyonu aşkın müşteri başvurusunu karşıladı.

TREPAŞ, 2023 yılında E-Devlet, Online Abonelik/Fesih, Müşteri Portalı, Çağrı Merkezi ve 23 Müşteri Hizmetleri Merkezi aracılığı ile abonelik, fesih, fatura ödeme, talep ve önerilerini de kapsayan 1 milyonu aşkın başvuruyu, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet yaklaşımı ve yüksek memnuniyet oranları ile sonuçlandırdı.

Yüzde 97 olan müşteri memnuniyet oranı ile memnuniyet oranlarını düzenli olarak ölçen şirketin, bu doğrultuda müşterilerine daha kaliteli hizmet sunmak için sürekli inovasyonu amaçladığı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Trakya Bölgesi, E-Devlet, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş., 2023 yılında 1 milyonu aşkın müşteri başvurusunu karşıladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş., 2023 yılında 1 milyonu aşkın müşteri başvurusunu karşıladı - Son Dakika
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