Trakya'nın ekim ihracatı 231 milyon 435 bin 30 dolara ulaştı, Tekirdağ lider oldu - Son Dakika
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Trakya'nın ekim ihracatı 231 milyon 435 bin 30 dolara ulaştı, Tekirdağ lider oldu

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Trakya'da ekim ayında Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan 231 milyon 435 bin 30 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Tekirdağ 206 milyon 793 bin 640 dolarla ilk sırada yer alırken, Kırklareli 14 milyon 756 bin 620 dolar ve Edirne 9 milyon 884 bin 770 dolar ihracat yaptı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan ekim ayında 231 milyon 435 bin 30 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Trakya'da ihracatta demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri öne çıktı.

Deniz, kara ve demir yolu ulaşım imkanlarıyla dikkati çeken Tekirdağ, bölgenin ihracatında ilk sırada yer aldı.

Ekim ayında Tekirdağ'dan 206 milyon 793 bin 640 dolarlık ihracat yapılırken, Kırklareli 14 milyon 756 bin 620 dolarla ikinci, Edirne ise 9 milyon 884 bin 770 dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Tekirdağ'da en fazla ihracat demir ve demir dışı metaller sektöründe gerçekleştirildi.

Kırklareli'nin ihracatında kimyevi maddeler ve mamulleri, Edirne'nin ihracatında ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri ilk sırada yer aldı.

Tekirdağ'dan en fazla ihracat Almanya'ya, Kırklareli'nden Tanzanya'ya, Edirne'den ise Bulgaristan'a yapıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan yılın ocak-ekim döneminde gerçekleştirilen toplam ihracat ise 2 milyar 180 milyon 11 bin 920 dolara ulaştı.

Kaynak: AA
Trakya BölgesiKırklareliTekirdağEkonomiİhracatEdirneGüncelSon Dakika

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