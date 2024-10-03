Trakya'nın İhracatı 1.66 Milyar Dolar

Ekonomi

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ, bu yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 664 milyon 74 bin 670 dolarlık ihracata imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Trakya'da 2023'te 1 milyar 588 milyon 118 bin 590 dolar olan 9 aylık dış satım, 2024'te 75 milyon 956 bin 80 dolar artarak 1 milyar 664 milyon 74 bin 670 dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre Tekirdağ ve Edirne'de artarken, Kırklareli'nde düştü.

Tekirdağ'dan ocak-eylül döneminde 1 milyar 465 milyon 462 bin 590 dolar, Edirne'den 65 milyon 949 bin 190 dolar, Kırklareli'nden ise 132 milyon 662 bin 890 dolar dış satım gerçekleştirildi.

Geçen yıl aynı döneminde Tekirdağ'dan 1 milyar 375 milyon 644 bin 90 dolar, Edirne'den 59 milyon 703 bin 150 dolar, Kırklareli'nden de 152 milyon 771 bin 350 dolar ihracat yapıldı.

Trakya, demir ve hububat başta olmak üzere birçok sektörde yaptığı ihracatla ülke ekonomisine döviz girdisi sağladı.

Deniz, kara ve demir yolu taşımacılığında avantaj sağlayan Tekirdağ'da, bu yıl en çok ihracat demir ve demir dışı metallerde yapıldı. Söz konusu sektörde 348 milyon 153 bin 420 dolarlık dış satım gerçekleştiren Tekirdağ'da ikinci sırada 228 milyon 34 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 199 milyon 237 bin 470 dolarla elektrik ve elektronik öne çıktı.

Kırklareli'nden de en çok 54 milyon 608 bin 490 dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 21 milyon 924 bin 440 dolarla tekstil ve hammaddeleri, 18 milyon 928 bin 50 dolarla hazır giyim ve konfeksiyon satışı yapıldı.

Edirne'den ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe 27 milyon 607 bin 280 dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe 11 milyon 666 bin 33 dolar, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe de 8 milyon 960 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Tekirdağ'dan en çok ihracat Almanya, ABD ve Sırbistan'a, Edirne'den Bosna-Hersek, Bulgaristan ve Yunanistan'a, Kırklareli'nden ise Almanya, Bulgaristan ve Kenya'ya yapıldı.