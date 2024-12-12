Trakya Store Açıldı

Ekonomi

Trakya Üniversitesi logolu ürünlerinin satılacağı "Trakya Store" mağazası düzenlenen törenle açıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Yerleşkesi Yaşam Merkezi'ndeki Trakya Store önünde düzenlenen törende, mağazada yer alan birçok tasarımın Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin emeğiyle ortaya çıktığını söyledi.

Hatipler, Edirne kırmızısı renginde üretilen kıyafetlerin de mağazada satılacağını bu konuda Kiğılı firmasıyla iş birliği yapılacaklarını kaydetti.

Trakya Store mağazasının en önemli hedeflerinden birinin ise kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla öğrencilere sunmak olduğuna değinen Hatipler, "Burada öğrencilere alışverişin yanı sıra sosyalleşebilecekleri bir ortam da sunulmakta, isteyen kendi tasarımını yapıp sipariş verebilecektir." dedi.

Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Yence de uzun zamandır hayalini kurdukları Trakya Store'un açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yence, mağazadaki ürünlerin sosyal medya aracılığıyla tüm dünyaya ulaşacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından mağazanın açılışı yapıldı.

Törene katılanlar sweatshirt, tişörtler, bez çantalar, baskılı kupalar, anahtarlıklar ve kahve fincanları gibi ürünlerin yer aldığı reyonları gezdi.