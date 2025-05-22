Trendyol, AB Tüketici Koruma Taahhüdü\'nü İmzaladı

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Avrupa Birliği'nin (AB) ürün güvenliği ve online alışverişte tüketici haklarını güçlendirmeye yönelik prensiplerden oluşan Tüketici Koruma Taahhüdü'nü imzalayan ilk Türk e-ticaret platformu olduğunu açıkladı.

Trendyol, Avrupa Birliği Tüketici Koruma Taahhüdü'ne imza attı. İmza töreni, 2025 Avrupa Tüketici Zirvesi kapsamında Brüksel'de, Avrupa Komisyonu'nun Demokrasi, Adalet, Hukukun Üstünlüğü ve Tüketiciyi Korumadan Sorumlu Üyesi Michael McGrath ve Trendyol Grubu Büyümeden Sorumlu Başkanı Kutay Konakçı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Tüketici Koruma Taahhüdü, dijital platformlarda satışa sunulan gıda dışı ürünlerin güvenliğine dair 20 farklı alanda, imzacıların gönüllü olarak sorumluluk üstlendiği ürün güvenliği taahhütlerini içeriyor. Bunun yanı sıra, tüketici yorumları ve influencer pazarlaması konusunda şeffaflığı artırmayı, pazaryerlerini belirli tüketici haklarının uygulanmasını kolaylaştıracak şekilde yapılandırmayı ve satıcıların bilinçlendirilmesini amaçlayan Dijital Tüketici Hakları Taahhütlerini de kapsıyor. Trendyol, attığı imzayla her iki alanda da hızlı ve etkili aksiyon almayı sağlayan önlemleri sürdürme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Avrupa ile diğer uluslararası pazarlarda hızlı ve istikrarlı büyümemizi sürdürürken, milyonlarca müşterimize güvenilir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Bu taahhüde imza atmamız, tüketici hakları ve ürün güvenliği konusundaki uzun vadeli bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor. Avrupa genelinde tüketici koruma ve ürün güvenliği standartlarını daha da yukarı taşımak için Avrupa Komisyonu ve diğer ilgili paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz". - İSTANBUL