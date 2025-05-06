Trendyol GO, Uber'e Devrediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Trendyol GO, Uber'e Devrediliyor

Trendyol Grubu, Uber ile Trendyol GO'nun devri için anlaştı, sürecin onaylanması bekleniyor.

06.05.2025 16:21
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TRENDYOL Grubu, Uber Technologies, Inc. ile Trendyol GO'nun çoğunluk hisselerinin devri için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Devir sürecinin resmi kurumların onayının ardından önümüzdeki aylarda tamamlanacağı aktarıldı.

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından, uygulama; müşterilere, satıcılara ve kuryelere hizmet vermeye devam ederken, Uber, önümüzdeki yıllarda global teslimat platformu Uber Eats'in öne çıkan özelliklerini kullanıcılara sunmaya başlayacağını açıklandı.

'BU ANLAŞMA, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÜCÜNÜN BİR GÖSTERGESİDİR'

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Global e-ticaret arenasında yer alan bir oyuncu olarak müşterimize kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunmak, esnafımızın, üreticilerimizin işlerini büyütmesine destek olmak ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Trendyol GO'nun yeni yapısıyla yoluna güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz

"Bu anlaşma, Türk teknoloji ve e-ticaret sektörleri ile Türkiye ekonomisinin gücünün bir göstergesidir. Trendyol Grubu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize yatırım yapmaya devam ederken; gelecekte oluşabilecek farklı büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz."

'TÜRKİYE'DE TESLİMAT SEKTÖRÜNÜ DAHA İLERİYE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ'

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, ise şunları söyledi:

"Uber ve Trendyol GO'nun bir araya gelmesi ile tüketiciler, kuryeler, özellikle küçük ölçekli ve aile işletmeleri başta olmak üzere restoran ve marketler için Türkiye'de teslimat sektörünü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu anlaşma, Türkiye'ye duyduğumuz uzun vadeli bağlılığın bir göstergesidir. Trendyol GO ekibinin bugüne kadar ortaya koyduğu başarıdan son derece etkilendik ve bu büyüme ivmesini Türkiye genelinde sürdürecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz."

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Kurye, müşteri, market ve restoranları bir araya getiren platformda, Türkiye'nin her köşesinden 19 bin kurye ile 90 binin üzerinde market ve restoran yer alıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Trendyol, Ekonomi, Uber, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trendyol GO, Uber'e Devrediliyor - Son Dakika

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