Trendyol, Sürdürülebilirlik Akademisi'ni Açtı

Ekonomi

Trendyol, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle "Sürdürülebilirlik Akademisi"ni hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, sektörünün ilk ve en kapsamlı sürdürülebilirlik yol haritası olan "Sürdürülebilir Etki Planı" doğrultusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Trendyol, BÜYEM ve Cabana Eğitim-Danışmanlık işbirliği ile e-ticaret sektörünün ilk Sürdürülebilirlik Akademisi'ni açtı.

Eğitim içerikleri Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin katkılarıyla hazırlanan Akademi, ayrıca Türkiye'de tüm paydaşları kapsayan ilk Sürdürülebilirlik Akademisi niteliği de taşıyor. Trendyol'un faaliyet gösterdiği Almanya, Azerbaycan, Körfez ülkeleri ve Orta ve Doğu Avrupa'daki ekosistemlerinin kullanımına uygun şekilde iki dilde hazırlandı.

Sürdürülebilirlik Akademisi ile Trendyol, çalışan, satıcı ve tedarikçi iş ortaklarının sürdürülebilirlik konusundaki bilgi ve farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor. Program, Trendyol'un 2022'de oluşturarak uygulamaya koyduğu "Trendyol Sürdürülebilir Etki Planı" doğrultusunda, "Birlikte Dönüşüm" hedefiyle çalışanların yanı sıra satıcı ve iş ortaklarını da sürdürülebilirlik alanında doğru adımlar atmaya ve aktif rol almaya teşvik etmeyi hedefliyor.

Sürdürülebilirlik Akademisi'nde, sanal sınıf ve çevrim içi eğitim yöntemleri kullanılacak.

Eğitim programında, öncelikli olarak sürdürülebilirliğin neleri kapsadığı ve gerek bireyler gerekse şirketler açısından başlangıç aksiyonlarının neler olabileceği ele alınıyor. Sürdürülebilirliği, dönüşümün anahtarı olarak konumlandıran eğitimde, atık yönetiminden döngüsel ekonomiye pek çok başlık yer alıyor.

Sürdürülebilir Üretim ve Yeşil Mutabakat gibi dış pazarlarda rekabetçiliği sağlayacak düzenlemelerle ilgili gerekli bilgiler detaylarıyla aktarılıyor. Sürdürülebilirliğin insan ve toplum boyutu da Çalışan Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İş Etiği gibi pek çok başlıkta eğitime dahil ediliyor.

"Tüm paydaşlarımızla birlikte dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, Trendyol olarak, sürdürülebilir bir geleceğin birlikte atılacak adımlarla mümkün olduğuna inandıklarını belirtti.

Poyraz, benimsedikleri "Birlikte Dönüşüm" anlayışını, ülkenin ve ekosistemin geleceğine yatırım olarak gördüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"BÜYEM işbirliği ile hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilirlik Akademisi ile ülkemizde e-ticaret sektöründe yine bir ilki hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Akademimiz aracılığı ile Türkiye başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlardaki ekosistemlerimizi sürdürülebilir dönüşümün bir parçası haline getiriyoruz. Ülkemiz ve ekosistemimiz için en büyük pozitif etkiyi yaratan şirket olma vizyonumuzla hayata geçirdiğimiz akademimizle sürdürülebilirlik konusundaki bilgi ve farkındalığı artırarak tüm paydaşlarımızla birlikte dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

BÜYEMMüdürü Doç. Dr. Ali Çoşkun da ekonomik ve sosyal ihtiyaçları, ekosistem üzerinde olumsuz etki bırakmadan ve gelecek nesillere zarar vermeden karşılıyor olabilmenin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Çoşkun, "Dünyada nüfusumuzun hızla artması, sanayi devrimi sonrası gelişen teknolojinin etkisi, yenilenemeyen enerji kullanımı, sınırlı olan doğal kaynakların bilinçsiz bir şekilde kullanımı, artan çevre kirliliği sürdürülebilirliğin önemini bizlere gösteriyor. BÜYEM olarak sürdürülebilirlik kapsamında yapılan tüm çalışmaların destekçisi olmayı önemsiyoruz." açıklamasında bulundu.

Proje Danışmanı Dr. Işıl Keskin Şahan ise sürdürülebilirlik çatısı altında gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan mevcut ihtiyaçların karşılanmasının oldukça önemli olduğunu bildirdi.

Şahan, "Sürdürülebilir iş uygulamalarında bilmek ve yapmak arasında kalan boşluğu ele alarak harekete geçmek şirketler için daha da önemli hale geliyor. Hem bireysel hem de kurumsal çerçevede sürdürülebilirliği içselleştirmek için yeni bakış açıları oluşturmaya, tutum ve davranış değişikliği yaratmaya ve böylelikle bir bilinç dönüşümü gerçekleştirmeye ihtiyacımız var. Trendyol Sürdürülebilirlik Akademisi bu dönüşümün mimarlığını üstleniyor." değerlendirmesini yaptı.