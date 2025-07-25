Trump, AB ile Anlaşma Görüşmesi Yapacak

NEW ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşeceğini belirterek, "Bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz." dedi.

Trump, İskoçya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pazar günü AB ile görüşeceğini söyleyen Trump, "Bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz." diye konuştu.

Trump, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in de orada olacağını belirterek, görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Yarın ve sonraki gün de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşeceklerini söyleyen Trump, bunun daha çok yapılan ticaret anlaşmasının "kutlaması" olacağını dile getirdi.

Trump, İngiltere ile anlaşmanın tamamlandığını, Starmer ile başka konulara ilişkin de toplantı yapacaklarını belirtti.

AB ile ticaret anlaşması için ne gibi pürüzler olduğu sorulan Trump, "AB ile anlaşma şansımız yüzde 50-50, bu çok fazla. Pürüzler belki 20 farklı şeyle ilgili, hepsini dinlemek istemezsiniz." dedi.

Trump, eğer yaparlarsa, AB ile ticaret anlaşmasının "hepsinden daha büyük bir anlaşma" olacağını kaydetti.