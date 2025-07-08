Trump Bakır İthalatına Yüzde 50 Tarife Getiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Trump Bakır İthalatına Yüzde 50 Tarife Getiriyor

08.07.2025 21:47
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ABD Başkanı Trump, bakır ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, bakır ithalatına yüzde 50 tarife getireceklerini söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yakında ilaç tarifelerine dair bir duyuru yapacaklarını belirten Trump, şirketlere ABD'de üretime başlamaları için 1-1,5 yıl süre tanıyacaklarını kaydetti.

Trump, "Bu sürenin sonunda yüzde 200 gibi çok çok yüksek bir oranda gümrük vergisine tabi olacaklar." diye konuştu.

Daha önce çelik, alüminyum, kereste ve otomobil gibi alanlarda sektörel tarifeleri açıkladıklarını anımsatan Trump, bugün de bakır ithalatına yönelik gümrük vergilerini açıklayacaklarını dile getirdi.

Trump, bakıra yönelik tarife oranının sorulması üzerine "Yüzde 50 yapacağız." dedi.

Ayrıca Trump, çiplere yönelik tarifeleri de yakında açıklayacağını kaydetti.

"BRICS doları yok etmeye çalışıyor"

Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) tarife mektubu göndermelerine muhtemelen iki gün kaldığını belirterek, mektupların da bir ticaret anlaşması olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, ülkelere gönderdikleri mektuplarda "Yüzde 25, yüzde 35 ödüyorsunuz." dediklerini ancak bazı yüksek ticaret açığı verdikleri ve kendilerine ticarette kötü davranan ülkelerin yüzde 60, yüzde 70 gibi yüksek oranlarla karşılaşabileceğini dile getirdi.

BRICS üyelerinin yüzde 10 ek gümrük vergisi ödeyeceğini de bildiren Trump, bu ülkelere yönelik tarifelerin yakında duyurulacağını söyledi.

Trump, BRICS'in "doları yok etmeye çalıştığını" öne sürerek, bunun olmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

"Ülkeler bize her şeyi vermeye hazır"

Ülkelerin ABD'de iş yapmak istiyorlarsa anlaşma yapmak zorunda olduğunu ifade eden Trump, "Diğer ülkeler tarafından uygulanan gümrük vergileri gülünç seviyelerde. O ülkeleri arıyorum ve her biri bize her şeyi vermeye hazır. 'Sizden hiçbir gümrük vergisi almayacağız. Pazarlarımıza erişiminizi sağlayacağız, size her şeyi vereceğiz.' diyorlar." şeklinde konuştu.

Trump, daha fazla ticaret anlaşması olup olmayacağına dair soru üzerine, "Evet, ama anlaşmalar çoğunlukla benim anlaşmalarım." dedi.

Ülkeleri incitmek istemediklerini vurgulayan Trump, çoğu durumda kendilerinden alınandan daha düşük bir rakam seçtiklerini kaydetti.

Trump, çok daha fazla anlaşma yapabileceklerinin ancak bunun zaman aldığını ve işi karışık hale getirdiğinin altını çizdi.

"Çin ile son dönemde çok iyi ilişkimiz var"

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins'in, Çinlilerin ülkenin askeri üslerine yakın yerlerde tarım arazileri satın almasının ulusal güvenlik sorunu olduğunu belirtmesi üzerine Trump, son dönemde Çin ile çok iyi ilişkileri olduğunu söyledi.

Trump, Çin ile iyi geçindiklerini vurgulayarak "Ticaret anlaşmamız konusunda da çok adil davrandılar. Umarım harika bir ilişkimiz olur. Büyük, güçlü bir ülke. Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile çok iyi anlaşıyorum, sık sık konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump Bakır İthalatına Yüzde 50 Tarife Getiriyor - Son Dakika

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