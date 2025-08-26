Trump'dan Dijital Vergilere Tepki - Son Dakika
Ekonomi

Trump'dan Dijital Vergilere Tepki

Trump\'dan Dijital Vergilere Tepki
26.08.2025 05:06
Trump, dijital vergi uygulamalarına karşı ek tarifeler ve ihracat kısıtlamaları tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere, bu uygulamaları kaldırmadıkları takdirde ek tarifeler uygulayacağını ve ABD'nin yüksek korumalı teknoloji ile çiplerinin bu ülkelere ihracatına kısıtlamalar getireceğini açıkladı.

"DİJİTAL VERGİLER ABD TEKNOLOJİSİNE ZARAR VERMEK İÇİN TASARLANDI"

Trump, sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yaptı. ABD Başkanı olarak Amerikan teknoloji şirketlerine "saldıran" ülkelere karşı duracağını belirten Trump, dijital vergiler, dijital hizmetler mevzuatı ve dijital piyasa düzenlemelerinin Amerikan teknolojisine zarar vermek veya ayrımcılık yapmak amacıyla tasarlandığını savundu.

"BUNUN SONA ERMESİ GEREKİYOR"

Trump, bu uygulamaların Çin'in en büyük teknoloji şirketlerine ise hiçbir engel oluşturmadığını belirterek, bunun sona ermesi gerektiğini vurguladı.

"ABD ARTIK DÜNYANIN KUMBARASI DEĞİLDİR"

ABD Başkanı Trump, şunları kaydetti: "Dijital vergiler, mevzuatlar, kurallar veya düzenlemeler uygulayan tüm ülkelere, bu ayrımcı uygulamalar kaldırılmadıkça, ABD Başkanı olarak, o ülkenin ABD'ye yaptığı ihracata önemli ek tarifeler uygulayacağımı ve yüksek koruma altındaki teknolojimiz ve çiplerimiz için ihracat kısıtlamaları getireceğimi bildiririm. Amerika ve Amerikan teknoloji şirketleri artık dünyanın 'kumbarası' ya da 'paspası' değildir. Amerika'ya ve inanılmaz teknoloji şirketlerimize saygı gösterin, aksi takdirde sonuçlarına katlanmayı göze alın."

Kaynak: AA

06:50
