Trump, Enerji Bakanlığına Chris Wright'ı Aday Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Trump, Enerji Bakanlığına Chris Wright'ı Aday Gösterdi

Trump, Chris Wright'ı Enerji Bakanlığı ve Ulusal Enerji Konseyi Üyesi olarak aday gösterdi.

17.11.2024 02:16
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Enerji Bakanlığına Liberty Energy Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Chris Wright'ı aday gösterdiğini açıkladı.

Yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyurmaya devam eden Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, söz konusu açıklamada, "Chris Wright'ın hem ABD Enerji Bakanı hem de yeni kurulan Ulusal Enerji Konseyi Üyesi olarak yönetimime katılacağını duyurmaktan heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Wright'ın enerji alanında önde gelen bir teknoloji uzmanı ve girişimci olduğunu belirten Trump, nükleer, güneş, jeotermal, petrol ve gaz alanlarında çalıştığını aktardı.

Trump, "En önemlisi Chris, Amerikan enerji bağımsızlığını teşvik eden, küresel enerji piyasalarını ve jeopolitiği dönüştüren Amerikan kaya gazı devriminin başlatılmasına yardımcı olan öncülerden biriydi." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Enerji Konseyi'ne ilişkin bilgi de veren Trump, söz konusu konseyin Amerikan enerjisinin tüm türlerinin izni, üretimi, dağıtımı, düzenlenmesi, taşınması ile ilgili departman ve ajanslardan oluşacağını aktardı.

Trump, konseyin bürokrasiyi azaltacağını, ekonominin tüm sektörlerinde özel sektör yatırımlarını artıracağını ve uzun süredir devam eden ancak "tamamen gereksiz" olan düzenlemeler yerine inovasyona odaklanacağını kaydetti.

Aynı zamanda Trump'ın kampanya bağışçılarından olan Wright'ın şirketi Liberty Energy, karada petrol ile doğal gaz arama ve üretimi yapan şirketlere hizmet ve teknoloji sağlıyor.

Linkedin'de geçen yıl yayınladığı bir videoda "İklim krizi diye bir şey yok" ifadelerini kullanan Wright'ın fosil yakıt savunucusu olduğu biliniyor.

Wright'ın göreve başlayabilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump, Enerji Bakanlığına Chris Wright'ı Aday Gösterdi - Son Dakika

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