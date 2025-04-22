Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı

Trump\'ın FED Başkanı\'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, faizleri indirmediği gerekçesiyle FED Başkanı Powell'ı sert sözlerle eleştirmesinin ardından New York borsası haftanın ilk işlem gününde sert düşüş kaydetti. Dow Jones endeksi 970 puan değer kaybetti.

22.04.2025 00:14
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New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırmasıyla haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

TRUMP'TAN FED BAŞKANI'NA SERT SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürmemesi halinde ekonomide yavaşlama olabileceğini belirtti. Trump, "Powell, seçim döneminde uykucu Joe Biden'a, ardından Kamala'ya yardım etmek için faiz indirmek dışında her zaman çok geç kaldı" ifadelerini kullandı.

NEW YORK BORSASI ÇAKILDI

Trump'ın açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününde çakıldı. New York borsası Kapanışta Dow Jones endeksi, 970 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,48 azalarak 38.170,41 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 2,36 azalışla 5.158,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,55 kayıpla 15.870,90 puana geriledi. ABD Başkanı Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikasından kaynaklanan belirsizlikler sürerken pay piyasalarında, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendi.

New York Borsası Trump'ın Eleştirileriyle Düşüş Yaşadı

TRUMP'IN FED BAŞKANI'NA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ ARTIYOR

ABD Başkanı Trump, geçen hafta da Fed Başkanı Powell'ı faiz oranını düşürmede "geç kalmakla" eleştirmişti. Powell'dan memnun olmadığını belirten Trump, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etmişti. Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtmişti. Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması, Bankanın bağımsızlığı konusunda endişelere yol açmıştı.

FED GERİ ADIM ATMIYOR

ABD Başkanı Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesi için defalarca çağrıda bulunmasına karşın Fed yetkilileri tarifeler nedeniyle belirsizliklerin arttığına işaret ederek temkinli bir yaklaşım izleyeceklerinin sinyalini vermişti. Trump'ın Powell'a yönelik eleştirileri, ABD varlıklarına yönelik halihazırda tarife politikası nedeniyle azalan yatırımcı güveninin daha da sarsılmasına neden oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,41 seviyesine yükselirken, dolar endeksi yüzde 1'e yakın azalışla 98,17 değerine geriledi.

Tarifelere ilişkin haber akışı da yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Trump bugün düzenlenen Paskalya töreninde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile gümrük tarifeleri konusunda bir anlaşmaya varmalarının yüksek ihtimal olduğunu belirterek, "Nihayetinde herkesle bir anlaşma yapacağız." dedi. Öte yandan Pekin yönetimi, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında gümrük vergisi artışı getirdiği ülkelerle müzakerelerde tarife muafiyeti karşılığında Çin ile ticareti sınırlama baskısı yaptığına ilişkin iddialar nedeniyle Washington yönetimine tepki gösterdi.

Analistler, ABD'nin başkenti Washington'da bu hafta düzenlenecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları'ndan çıkacak mesajların da yatırımcıların odağında olacağını belirterek, makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Tesla, IBM, Alphabet gibi teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklanacak bilançolarının da izleneceğini aktardı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Irem Dekin:
    Aynı Erdoğan gibi Hareket ediyor Birbirlerinden Kopya Çekiyorlar sanırım 19 8 Yanıtla
  • Taner Kara:
    ABD Ayvayı yedi faiz indirimine trampta başladıysa ekonomi 3 yıla kalmaz çöker 10 6 Yanıtla
  • megan goldberg:
    The moonlight is beautiful, but it pales in comparison to the desire burning in your eyes. Let's see if we can turn up the heat a little... with a touch that fuels something unforgettable. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 3 Yanıtla
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