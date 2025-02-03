Trump'ın Gümrük Vergileri Piyasaları Sarstı - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın Gümrük Vergileri Piyasaları Sarstı

Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e gümrük vergisi getirmesi borsa endekslerini sert düşürdü.

03.02.2025 18:47
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New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrası haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,25 azalarak 43.987,56 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,69 düşüşle 5.938,25 puana, Nasdaq endeksi yüzde 2,16 kayıpla 19.203,35 puana geriledi.

ABD Başkanı Trump'ın Meksika, Kanada ve Çin'e uyguladığı tarifelerin ticaret savaşının fitilini ateşlemesiyle pay piyasaları yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirdi.

Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına ise yüzde 10'luk daha düşük bir tarife açıklanırken, tarifelerin 4 Şubat ABD yerel saatiyle gece yarısından sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.

Trump yönetiminin yeni tarifeleri açıklamasının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau da ABD'nin tarifelerine misilleme olarak ülkeden yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi koyacaklarını duyurdu.

Meksika da Trump'ın tarifelerine aynı şekilde karşılık vermek zorunda kalacağını açıklarken, Çin karşı tedbirler alacağını ve Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağını bildirdi.

Trump, dün yaptığı açıklamada, tarifelerin fiyat artışlarına neden olabileceğine dair endişelere ilişkin Amerikan halkının kısa vadede biraz sıkıntı yaşayabileceğini, misilleme tarifeler açıklayan Kanada ve Meksika'nın liderleriyle görüşeceğini belirtti. Ayrıca Trump, Avrupa Birliği'ne yönelik tarife tehditlerini de yineledi.

ABD'nin en büyük 3 ticaret partnerine yeni tarifeler getirmesi sonrası dolar endeksi Türkiye saatiyle 17.40 itibarıyla 109,1 seviyesine çıktı. Dolar yükselirken, Kanada doları ve Meksika pesosu son yılların en düşük seviyesine indi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,50 seviyesine geriledi.

ABD'nin Kanada ve Meksika'ya uyguladığı tarifelerden en çok etkilenecek sektörlerin başında gelen otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisselerindeki düşüş dikkati çekti. ABD'li otomobil üreticilerinden Ford'un hisseleri yüzde 3'ün ve General Motors'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Analistler, artan ticari gerilimlere ilişkin haber akışının bu hafta piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere iş gücü piyasasına ilişkin hafta boyu açıklanacak verilerin de yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, devam eden bilanço sezonunda Alphabet, Amazon, AMD, Qualcomm, Ford gibi şirketlerin bu hafta açıklanacak finansal sonuçlarının da takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dow Jones, New York, Politika, Ekonomi, Kanada, Finans, Borsa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın Gümrük Vergileri Piyasaları Sarstı - Son Dakika

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