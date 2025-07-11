Trump'ın Tarifeleri Borsa Düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trump'ın Tarifeleri Borsa Düşürdü

11.07.2025 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, Trump'ın yeni tarife tehditleriyle düşüş yaşadı; Dow Jones %0,63 azaldı.

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife tehditleri sonrasında haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,63 azalarak 44.371,51 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalışla 6.259,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 kayıpla 20.585,53 puana indi.

ABD'de tarife gündemine ilişkin gelişmeler değerlendirilmeye devam ederken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, "Kanada fentanil akışını durdurmak için benimle birlikte çalışırsa, belki bu mektupta bir düzeltme yapmayı düşünebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Başbakanı Mark Carney de Kuzey Amerika'daki fentanil belasını durdurmak için hayati bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, "Her iki ülkede de hayat kurtarmak ve toplumları korumak için ABD ile birlikte çalışmaya devam etmeye kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

Bugün de Texas'a hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, yüzde 50 tarife uygulayacaklarını açıkladığı Brezilya ile "belki bir noktada" konuşabileceğini söyledi.

Trump, Kanada'ya yönelik tarifelere ilişkin ise "Sanırım oldukça iyi karşılandı. Ne olacağını göreceğiz." dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı kovup kovmayacağı sorulan Trump, "Hayır." cevabını verdi. Trump, Powell'ın "berbat" bir iş yaptığını belirterek, faiz oranlarının 3 puan daha düşük olması gerektiğini savundu.

Ayrıca ABD Federal Konut Finansman Ajansı Direktörü William Pulte, "Powell'ın istifa etmeyi düşündüğü yönündeki haberler beni cesaretlendirdi. Bunun Amerika için doğru bir karar olacağını ve ekonominin canlanacağını düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, yeni gümrük vergisi tehditlerinin faiz indirimlerini geciktirebileceğini kaydetti.

Kanada'dan ithal edilen ürünlere yüzde 35, Brezilya'dan ithal edilen ürünlere ise yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını da içeren ve 1 Ağustos'ta başlayacak son tarifelerin enflasyonla ilgili yeni endişeleri tetikleyebileceğini dile getiren Goolsbee, bunun da Fed'i daha fazla netlik kazanana kadar "bekle ve gör" pozisyonunu sürdürmeye zorlayabileceğini ifade etti.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre ülkede federal hükümet, gümrük gelirlerindeki artış ve eğitim harcamalarındaki düşüşün etkisiyle haziranda 27 milyar dolarlık bütçe fazlası verdi.

ABD'nin gümrük vergisi geliri haziranda 27 milyar dolar olurken, 2025 mali yılının ilk 9 ayında 113 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Dow Jones, Brezilya, Politika, Ekonomi, Kanada, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın Tarifeleri Borsa Düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
PKK’nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak’a gitti PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti
Arda Turan’dan Beşiktaş’a gözdağı Gol olup yağdı Arda Turan'dan Beşiktaş'a gözdağı! Gol olup yağdı
Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı
Osimhen bizzat transfere dahil oldu Resti çekti Osimhen bizzat transfere dahil oldu! Resti çekti
Hadise Harbiye’yi salladı Yatakta dans, sahnede duş... Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...
Kartalkaya davasında 5. gün Mahkeme başkanından sert uyarı Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı
LGS sonuçları açıklandı LGS sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

23:13
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG’ye kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG'ye kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz
21:51
Anında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
Anında soruşturma başlatıldı! CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
20:59
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş Silahı ilk bırakan PKK’lı Bese Hozat’la ilgili çarpıcı detay
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
18:52
Bakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama Terör örgütüne bir uyarısı var
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var
12:06
İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı
İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı
12:05
Silah bırakan PKK’lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz
Silah bırakan PKK'lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz
11:28
Somer Şef’ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı
Somer Şef'ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı
11:09
İlk PKK’lı grup silahlarını yaktı
İlk PKK'lı grup silahlarını yaktı
10:58
Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor
Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor
10:46
Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı
Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı
10:44
2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
10:41
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un ölüm nedeni belli oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un ölüm nedeni belli oldu
10:25
Görüntü Türkiye’den Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi can verdi
Görüntü Türkiye'den! Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 00:36:10. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'ın Tarifeleri Borsa Düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.