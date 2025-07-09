Trump'tan Afrika'ya Tarife İndirme Müjdesi

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Afrika'da bazı ülkelerin kendilerine çok yüksek tarifeler uyguladığına işaret ederek, bunların düşürüleceğini bildirdi.

Trump, Beyaz Saray'da Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal'den Afrikalı liderleri ağırladığı toplantının sonunda basın mensuplarının tarifelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Gönderilen tarife mektuplarında gümrük vergisi oranlarının nasıl hesaplandığına ilişkin bir formül olup olmadığı sorulan Trump, "Formül sağduyuya, yıllar boyunca bize nasıl davranıldığına, ticaret açıklarımıza ve ham rakamlara dayalı." diye konuştu.

Trump, bugün birkaç mektup daha açıklayacaklarını belirterek, Brezilya'nın da kendilerine ticaret konusunda iyi davranmadığını, bugün veya yarın bu ülkeye yönelik gümrük vergisi oranlarının duyurulacağını bildirdi.

Toplantıdaki Afrika ülkelerinin tarifelerle karşılaşıp karşılaşmayacağı sorusu üzerine Trump, bunu henüz düşünmediğini, buradaki liderlerin "arkadaşı" olduğunu söyledi.

Trump, Afrika'ya gümrük vergisi konusu da dahil çok iyi davrandıklarını belirterek, "Ama bildiğiniz gibi Afrika'nın bazı bölgeleri bize muazzam gümrük vergileri uyguluyor ve onlar bu vergileri düşürecekler. Bunu düşüreceklerini bana zaten bildirdiler. Biz Afrika'ya Çin'den ya da başka herhangi bir yerden çok daha iyi davranıyoruz." dedi.

"En düşük faiz oranlarına sahip olmalıyız"

Bazı uzmanların neden tarife politikasının enflasyonist olduğunu savunduğu sorusu üzerine de Trump, "Bunlar uzmanlar değil, yalan haberler ve Demokratların bir kombinasyonu." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, hemen hemen her alanda maliyetleri düşürdüğünü belirterek, enflasyonun artık tamamen kontrol altında olduğunu öne sürdü.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yüklenmeye devam eden Trump, "Eğer işini düzgün yapsa faiz oranlarını düşürecek bir Fed Başkanımız var. Ama biz bunla bile başarıyoruz, çok iyi gidiyoruz. Üzerimizde o kadar da büyük bir etkisi yok. Ama bir roket gemisi görmek istiyorsanız, en düşük faiz oranlarına sahip olmalıyız." ifadelerini kullandı.