Trump'tan Alüminyum Yatırımlarına Teşvik - Son Dakika
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Trump'tan Alüminyum Yatırımlarına Teşvik

21.07.2026 00:50
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Trump, alüminyum ithalatını güvenliğe dönük tehditleri gidermek için yeni teşvik programı başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye alüminyum ithalatının ulusal güvenliğe oluşturduğu tehdidi gidermeyi ve ülkenin alüminyum sektörüne yeni yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan bir başkanlık bildirisi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu düzenleme kapsamında ABD Ticaret Bakanlığına, ülkede alüminyum izabe tesisleri kuracak, mevcut tesisleri genişletecek veya modernize edecek şirketlere yönelik bir teşvik programı oluşturma yetkisi ve talimatı verildi.

Program kapsamında şirketlerden üretimi ABD'ye taşıma planlarını sunmaları istenecek.

Planların onaylanması halinde şirketler, taahhüt edilen miktarda birincil alüminyumu, normalde uygulanan 232. Bölüm kapsamındaki gümrük vergisi oranının yarısına denk gelen indirimli tarife ile ithal edebilecek.

ABD Ticaret Bakanlığı, onaylanan üretimi ABD'ye taşıma planlarının uygulanmasını izleyecek ve denetleyecek.

Şirketlerin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde ise sağlanan tarife avantajları durdurulabilecek veya geriye dönük olarak iptal edilebilecek.

Kaynak: AA

Donald Trump, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan Alüminyum Yatırımlarına Teşvik - Son Dakika

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