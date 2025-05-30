ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk\'a veda etti

ABD Başkanı Donald Trump, görevinden ayrılan iş insanı Elon Musk'a veda ederken; Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile Washington'daki eski iş yapma biçiminde "muazzam" bir değişim sağladığını söyledi.

Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklayan ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'a veda etti.

MUSK'A VEDA ETTİ

Musk'ı "dünyanın yetiştirdiği en büyük iş liderlerinden ve yenilikçilerinden biri" olarak tanımlayan Trump, "Çok büyük yeteneklerini ülkemizin hizmetine sunmak için öne çıktı ve bunu takdir ediyoruz. Elon'un yorulmadan çalıştığını, nesillerdir en kapsamlı ve sonuç odaklı hükümet reformu programına öncülük ettiğini söylemek istiyorum." dedi.

"ELON ASLINDA GERÇEKTEN AYRILMIYOR"

Trump, Musk'ın DOGE ile Washington'daki eski iş yapma biçiminde "muazzam" bir değişim sağladığını ifade etti.

DOGE'nin Musk'ın rehberliğinde yolsuzluğun tespit edilmesine, israfın azaltılmasına, bozuk ve güncel olmayan sistemlerin modernize edilmesine yardımcı olduğunu anlatan Trump, "DOGE kesintilerini kalıcı hale getirmeye ve gelecek aylarda çok daha fazla israfı durdurmaya kararlıyız." diye konuştu.

Trump, "Elon aslında gerçekten ayrılmıyor. Gidip gelecek. Bence bu onun bebeği ve birçok şey yapacak. Elon'un Amerika'ya hizmetinin modern tarihte eşi benzeri yok." dedi.

"BU DOGE'NİN SONU DEĞİL, ASLINDA BAŞLANGICI"

Milyarder iş insanı Elon Musk da özel hükümet çalışanı olarak görev süresinin sona ermesi gerektiğini, bunun baştan beri sınırlı süreli bir görev olduğunu söyledi. Musk, "Bu DOGE'nin sonu değil, aslında başlangıcı." diye konuştu.

DOGE ekibinin zamanla daha da güçleneceğini ve etkisinin artacağını belirten Musk, bunu bir "yaşam biçimi" olarak tanımladı. Musk, zamanla trilyon dolarlık tasarruf sağlanacağından emin olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Trump'ın "dostu ve danışmanı" olmayı sürdüreceğini ifade eden Musk, Trump istediği sürece tavsiye vermeye devam edeceğini söyledi.