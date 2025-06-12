Trump\'tan Ticaret Anlaşması Mektupları

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık iki haftaya kadar ülkelere tarife oranlarını içeren anlaşma mektupları göndermeyi planladıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da bulunan Kennedy Merkezi'ne girişte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, ticaret müzakereleri için tanınan süreyi uzatmayı düşünüp düşünmediği sorusuna, "İsterdim ama buna ihtiyacımız olacağını sanmıyorum" cevabını verdi.

Trump, Çin ile 'harika' bir anlaşma yaptıklarını söyleyerek, anlaşmadan çok memnun olduklarını ve ihtiyaç duydukları her şeye sahip olduklarını aktardı. Ülkelere mektuplar göndereceklerini ifade eden Trump, "İşte anlaşma bu, kabul edebilirsiniz ya da etmeyebilirsiniz. Kullanmak zorunda değilsiniz, ABD'de alışveriş yapmak zorunda değilsiniz" dedi.

Birçok ülkenin kendileriyle anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, Japonya, Güney Kore ve daha birçok ülkeyle görüştüklerini bildirdi. Trump, "Şu anda yaklaşık 15 ülkeyle görüşüyoruz ama bildiğiniz gibi toplamda 150'den fazla ülke var ve hepsiyle görüşemeyiz. Bu yüzden yaklaşık bir buçuk iki hafta içinde bazı ülkelere mektup gönderip anlaşmanın ne olduğunu söyleyeceğiz" diye konuştu.