Trump'tan Yüksek Tarifelere Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trump'tan Yüksek Tarifelere Destek

Trump, yüksek tarifelerin ABD üretimini teşvik edeceğini ve şirketleri geri getireceğini belirtti.

16.10.2024 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, yüksek tarifelerin şirketleri ABD'de üretim yapmaya teşvik edeceğini belirtti.

Trump, Bloomberg News Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait'e Chicago Ekonomi Kulübü'nde verdiği röportajda, büyümeden yana olduklarını ve şirketleri ABD'ye geri getireceklerini söyledi.

ABD'de üretim yapacak şirketler için vergileri daha da düşüreceklerini dile getiren Trump, bu şirketleri güçlü tarifelerle koruyacaklarını anlattı.

Trump, "Bana göre sözlükteki en güzel kelime tarife ve benim en sevdiğim kelime. Halkla ilişkilere ihtiyacı var." dedi.

Tarifeleri doların rezerv para statüsünü korumak için kullanacak

Tariflerin olumlu bir etkisi olacağını savunan Trump, "Tarife ne kadar yüksekse, şirketin ABD'ye gelmesi ve ABD'de bir fabrika kurması o kadar olasıdır. Böylece tarife ödemek zorunda kalmaz." diye konuştu.

Doların rezerv para statüsünün önemini vurgulayan Trump, ABD dolarını rezerv para birimi olarak kullanmayı bırakan ülkelere tarife uygulayacağını belirtti.

Fed başkanının göreviyle alay etti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alıp almayacağının sorulması üzerine ise Trump, Fed başkanının göreviyle alay etti. Trump, "Bence hükümetteki en iyi iş. Ayda bir ofise geliyorsun ve 'Hadi yazı tura atalım.' diyorsun ve herkes senden Tanrı'ymışsın gibi bahsediyor." ifadelerini kullandı.

ABD başkanının Fed'in kararlarında söz hakkının olması gerektiğini yineleyen Trump, "Bence çok iyi ve sağduyulu bir başkansanız, en azından onunla konuşabilmelisiniz." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Chicago, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan Yüksek Tarifelere Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:45 Polis memuru tartıştığı eşini öldürüp 112’yi aradı Polis memuru tartıştığı eşini öldürüp 112'yi aradı
22:31 Ankara’da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek
22:16 Rojin cinayete mi kurban gitti Yeni detaylar ortaya çıktı Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı
22:04 Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
20:57 Netanyahu’ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron ’Nasıl kurulduğunu unutma’ dedi Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi
10:01 İngiltere’de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti İngiltere'de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti
09:52 Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan’ı, Erhan Ufuk’un son halini görenler inanamadı Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan'ı, Erhan Ufuk'un son halini görenler inanamadı
09:44 Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu
09:39 ABD’de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı ABD'de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı
09:38 İzlanda’ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’i salladı İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı
09:31 Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak
09:28 Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
09:25 Sefo’dan Dilan Polat’a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle Sefo'dan Dilan Polat'a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
09:13 Hatay’da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2024 01:56:42. #1.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Yüksek Tarifelere Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.