Trump sesini yükselttikçe parası da yükseldi

Ekonomi

Tüm dünya daha önce diplomatik çevrelerde görülmemiş bir kavgaya tanıklık etti. ABD Başkanı Donald Trump kendi makamında ağırladığı Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile canlı yayında kameralar önünde tartıştı.

Görüşmenin başında Zelenskiy'nin kıyafetine takılan Trump, daha sonra Yardımcısı Vance'ın sözlerini dinleyerek Ukrayna'nın mevcut durumunun iyi olmadığını dile getirdi. Zelenskiy'nin "Kart oynamıyoruz" yanıtına karşılık Trump, "Tam tersine oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşı üzerine kumar oynuyorsunuz. Bu yaptığınız ülkeye saygısızlık" ifadelerini kullandı.

TRUMP SESİNİ YÜKSELTTİKÇE PARASI DA YÜKSELDİ

Kameralar önünde yaşanan gerginliğin ardından kripto para piyasaları da ilginç bir gelişmeye tanıklık etti. Trump'ın sesini yükselttiği tartışma ile birlikte kendi adıyla işlem gören "TRUMP" coinin de yükseldiği görüldü. Öyle ki tartışmanın ilk dakikalarında alevlenen kripto para, şu an itibariyle kazancını %24'e taşımış oldu. 11,12 dolardan alıcı bulan TRUMP coin şu sıralar 13,71 dolardan işlem görüyor.

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