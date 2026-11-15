TSB Başkanı Yaşar COP31'de politika yapıcılara sigortacılığın önleyici rolünü anlattı - Son Dakika
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TSB Başkanı Yaşar COP31'de politika yapıcılara sigortacılığın önleyici rolünü anlattı

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TSB Başkanı Yaşar, Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen Sigorta Evi etkinliğinde iklim riskleri konuşulacaksa sigortacıların masada, hatta baş köşede olması gerektiğini söyledi. Yaşar, politika yapıcıların sigortacılığın önleyici rolünden faydalanması gerektiğini belirtti.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, politika yapıcıların sigortacılığın önleyici rolünden faydalanması gerektiğini belirterek, "İklim riskleri konuşulacaksa sigortacıların masada bulunması hatta masanın baş köşesinde olması lazım." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, TSB tarafından 11-14 Kasım'da Sigorta Evi etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte ilk olarak 11-12 Kasım'da "COP31 Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi", ardından Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) işbirliğinde 13-14 Kasım'da "COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi" düzenlendi.

Ulusal ve uluslararası paydaşları bir araya getiren Sigorta Evi'nde, iklim risklerinin ekonomiye etkileri, afetlere dayanıklı şehirlerin finansmanı, yenilenebilir enerji yatırımları, tarım ve gıda güvenliği ile sigortacılığın bu alanlardaki rolü gibi konular ele alındı.

"Sigortacılar sadece zararları tazmin eden yapıdan çıktı"

TSB Başkanı Yaşar, COP31, Sigorta Evi ve sigortacılığın iklim diyaloğundaki yerine ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, daha önceki COP zirvelerinde sigortanın yeterince hak ettiği yeri almadığını belirterek, "Bize göre iklim riskleri konuşulacaksa sigortacıların masada bulunması hatta masanın baş köşesinde olması lazım." diye konuştu.

Sigorta Evi uygulamasının ilk defa COP30 kapsamında Brezilya'da hayata geçirildiğini anımsatan Yaşar, COP31'in Türkiye'de yapılacağının kesinleşmesiyle birlikte Brezilya ile temasa geçerek çalışma başlattıklarını anlattı.

Yaşar, düzenledikleri Sigorta Evi etkinliğinde 7 kıtadan, onlarca ülkeden, yüzlerce katılımcının yer aldığını dile getirerek, "Artık gelecek risklerden bahsetmiyoruz. İklimin yarattığı riskler, krizler, ekonomik kayıplar bizim gündelik hayatımıza girmiş durumda. Sigortacılar sadece bu afetler sonucunda zararları tazmin eden bir yapıdan çoktan çıktı. Bunu kamuoyuna, en çok da karar vericilere, politika yapıcılara, merkezi hükümet ve yerel belediye temsilcilerine, yerel yöneticilere, iş insanlarına ve yatırım karar alıcılarına anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sigorta sektörünün büyük bir veri havuzu bulunduğuna ve riskleri analiz ettiklerine dikkati çeken Yaşar, "Karar vericilerin, politika yapıcıların sigortacılığın önleyici rolünden faydalanması gerekiyor. Biz diyoruz ki önce ölçelim. Ölçtüğümüz risklerin önleyebileceklerimizi önleyelim. Önleyemediklerimizin kötü sonuçlarını önleyelim. Sahip olduğumuz risk yönetimi ve veri modelleme araçlarıyla sigorta ve reasürans koruma kapasitemizle bunların hepsini telafi edebiliriz." şeklinde konuştu.

"Sigortada da sürdürülebilirlik önemli"

Yaşar, zararlar gerçekleşirken altyapılarda yeni yatırımlar yapılmazsa, şehirler dayanıklı hale getirilmezse sigortacılıkta da sürdürülebilirliğin sağlanamayacağının altını çizdi.

Karar vericilerin iklim krizi başlığı altında sadece ekonomik maliyetin kim tarafından karşılanacağına odaklanmasının yanlış olduğunu göstermeye çalıştıklarını ifade eden Yaşar, şunları söyledi:

"Bu maliyeti nasıl azaltabiliriz, sigortayı kullanarak nasıl bertaraf edebiliriz? Bunun afet sonrası finansmanını sigorta yöntemiyle nasıl sağlayabiliriz? Elimizdeki birçok araçla ve çözüm modelleriyle politika yapıcılara, karar vericilere, iş insanlarına, yatırımcılara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki 'Siz bundan sonra yatırımlarda, kararlarda, politikaları yaparken sigortacıları her şey bittikten sonra poliçe almak için davet etmeyin. Bir projeye karar vereceğiniz zaman, bir kararı, bir politikayı gerçekleştireceğiniz zaman önce masaya sigortacıyı davet edin.' Sigortacı analizini yapsın, değerlendirsin, size risk analizini sunsun. Biz size doğru yeri, doğru projeyi söyleyelim ve sonra da bu riskleri bertaraf ettikten sonra yine de ortaya çıkabilecek risklerin sonuçlarını, yani zararlarını koruma kapasitemizle nasıl koruyacağımızı anlatalım. Aksi takdirde çok geç olabilir. Sigortada da sürdürülebilirliğin bu yüzden çok önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz."

"COP32'ye 'aksiyon'la gidecek süreci yönetmeye çalışacağız"

Yaşar, TSB'nin UNEP Sürdürülebilir Sigortacılık İlkeleri (PSI) ile Sigorta Dönüşüm Forumu'nun (FIT) destekçisi olduğunu ve bu kapsamda dün imzaların atıldığını anımsatarak, söz konusu adımlarla TSB'nin dünya sürdürülebilir sigortacılığının önemli destekçilerinden biri olduğunu vurgulamak istediklerini söyledi.

Gelecek dönemdeki hedeflerinden de bahseden Yaşar, "Buradaki birikimimizi, deneyimlerimizi COP32'ye aktaracağız. COP31'in mottosu olan 'diyalog, uzlaşı, aksiyon' mottosunu da gerçekleştireceğiz. COP32'ye doğrudan 'aksiyon'la gitmeye çalışacak bir süreci yönetmeye çalışacağız bundan sonra. COP32, Etiyopya'da 2027'de gerçekleşecek ve biz bütün bilgi birikimimizi, deneyimimizi Brezilya'dan devraldığımız ve üzerine katarak götürdüğümüz Sigorta Evi yaklaşımını Etiyopya'ya devredeceğiz. Sadece devretmekle kalmayacağız, bizzat sahipleneceğiz, Etiyopya ile birlikte bu işi takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
PolitikaSigortaAntalyaEkonomiFinansCOP31ÇevreSon Dakika

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